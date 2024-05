Tancurile israeliene au încercuit jumătatea estică a orașului Rafah. „Încerc să plec, dar nu-mi pot permite un cort pentru familia mea” VIDEO

Forțele israeliene au ocupat vineri, 10 mai, principalul drum care desparte jumătăţile estică şi vestică ale Rafah, încercuind practic întreaga parte estică a oraşului din sudul Fâşiei Gaza, relatează Reuters.

Locuitorii au relatat despre explozii şi focuri de armă aproape permanente în estul şi nord-estul oraşului, cu lupte intense între forţele israeliene şi militanţi din Hamas şi Jihadul Islamic.

Israeli army enters Rafah area, Gaza. It's time to finish the job -- finish Hamas. pic.twitter.com/JM6c1VBxfu — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 9, 2024

Hamas susţine că a prins în ambuscadă tancurile israeliene în apropierea unei moschei din estul oraşului, semn că soldaţii au avansat mai mulţi kilometri în Rafah.

🚨BREAKING: Israeli military tanks have targeted a communications transmission station in Rafah, as part of efforts to isolate Rafah completely from the world. Ads They don’t want you to know or see the atrocities they are committing on daily basis. pic.twitter.com/oLfVZjztzn — Suppressed News. (@SuppressedNws) May 10, 2024

Israelul le-a cerut civililor să părăsească jumătatea estică a Rafah, forţând zeci de mii de oameni să caute refugiu în afara oraşului.

Israelul susţine că nu poate câştiga războiul dacă nu ia cu asalt Rafah pentru a înlătura miile de luptători Hamas despre care crede că s-au refugiat aici. Hamas susţine că va lupta cu armata israeliană pentru a se apăra. Agenţiile de ajutor umanitar afirmă că luptele pun în pericol sute de mii de civili deja strămutaţi.

„Nu eşti în siguranţă, niciun loc din Rafah nu este sigur şi obuzele au aterizat peste tot de ieri”, a declarat Abu Hassan, de 50 de ani, care locuieşte într-o zonă din vestul Rafah printr-o aplicaţie de chat.

Remember they told you "don't enter Rafah! They have nowhere else to go 😭"? 👈 This is Al-Istiqamah Mosque street in the Jeninah neighborhood in Rafah The place was packed with tents until 3 days ago Where did they go? Deir al Balah 👉 pic.twitter.com/xR9HvRqe8M — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) May 10, 2024

„Încerc să plec dar nu-mi pot permite 2.000 de shekeli ca să cumpăr un cort pentru familia mea. Există o mişcare în creştere a populaţiei spre ieşirea din Rafah chiar din zonele de vest, deşi acestea nu au fost desemnate zone roşii de către ocupaţie. Armata loveşte întreg Rafahul, nu numai estul, cu obuze şi lovituri aeriene”, a mai declarat el pentru Reuters.

Armata susţine că forţele sale din estul Rafah au descoperit gurile de intrare ale mai multor tuneluri şi că soldaţii israelieni au avut schimburi de focuri cu grupuri de combatanţi Hamas, ucigând mai mulţi dintre ei.

De asemenea, susţine sursa citată, avioane israeliene au lovit mai multe situri de unde rachete şi obuze de mortieră au fost lansate spre Israel în ultimele zile, inclusiv către punctul de trecere Kerem Shalom.

Rafah 🚨🚨🚨 Israel is bombing children again! pic.twitter.com/MkLi3Lctwj — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) May 9, 2024

Avansul armatei israeliene până pe drumul Salahuddin a încheiat încercuirea „zonei roşii” din care a ordonat evacuarea.

Perspectiva unei ofensive majore la Rafah în această săptămână a creat una dintre cele mai mari fisuri de generaţii între Israel şi cel mai apropiat aliat al său, SUA, care a blocat transporturi de arme către Israel pentru prima dată de la începerea războiului.

⚡️Satellite images document the effects of the intense Israeli bombing of buildings east of the city of Rafah in the southern Gaza Strip. pic.twitter.com/MzTQDqMOiN — War Monitor (@WarMonitors) May 10, 2024

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul „va lupta cu unghiile” dacă trebuie. Într-un interviu pentru o televiziune americană, el a spus că speră că Israelul va depăşi dezacordurile cu preşedintele Joe Biden.

Convorbirile pentru încheierea unui armistiţiu s-au suspendat joi fără niciun acord pentru a pune capăt luptelor şi eliberarea ostaticilor capturaţi de Hamas în urma atacurilor de la 7 octombrie 2023 care au declanşat războiul.

A miracle occurred in Rafah tonight, as this baby survived Israel's bombing. Israel has killed thousands of babies since October 7. This is a Genocide of children. Please keep sharing. ALL EYES ON RAFAH pic.twitter.com/FZi0JdtAEA — Khalissee (@Kahlissee) May 9, 2024

Hamas susţine că a fost de acord la începutul săptămânii cu o propunere înaintată de mediatorii Qatar şi Egipt care a fost anterior acceptată de Israel. Acesta din urmă susţine însă că propunerea conţine elemente pe care nu le poate accepta.

