Armata israeliană îşi multiplică marţi, 28 mai, atacurile noi la Rafah, în pofida condamnărilor bombardamentului sângeros asupra unei tabere de refugiați, care a determinat Consiliul de Securitate al ONU să convoace o reuniune de urgenţă pe tema situaţiei în acest sector al Fâşiei Gaza, relatează AFP.

Echipe AFP pe teren au constat marţi atacuri aeriene şi tiruri în centrul şi vestul Rafah, un oraş situat în extremitatea de sud a Fâşiei Gaza, unde armata israeliană a lansat la începutul lui mai o operaţiune terestră.

Tancuri au fost văzute în apropiere de Moscheea Al-Awda, în centrul Rafah, declară martori Reuters.

Armata israeliană a anunţat că operează în continuare în zona oraşului, fără să comenteze cu privire la prezenţa în centrul acestuia.

Ads

Al Jazeera show Israeli tanks in the west of Rafah city. The world, including Biden, Sunak & Starmer, told Israel not to attack Rafah. The ICJ ordered Israel to stop attacking Rafah. It’s time for actions now: Boycott Israel Sanctions Arrest warrantspic.twitter.com/BYB45WGho0 — Howard Beckett (@BeckettUnite) May 28, 2024

Patru brigăzi operează în prezent în această zonă, potrivit The Jerusalem Post.

În noaptea de luni spre marţi, armata israeliană a bombardat intensiv oraşul, potrivit unor locuitori.

Alte 26 de persoane au fost ucise în tiruri israeliene la Rafah după atacul asupra taberei de refugiați, anunţă oficiali din enclavă.

ALL EYES ON RAFAH. DO NOT LOOK AWAY. DO NOT BE SILENT. THIS A RAFAH HOLOCAUST. THIS IS A GENOCIDE. THIS IS ETHNIC CLEANSING.#AllEyesOnRafah #FreePalestinepic.twitter.com/xryqenlDUK — Anticipate (@Anticipatelove_) May 28, 2024

Ads

Aceste noi bombardamente intervin în urma unui val de condamnări la nivel internaţional ale unui atac la Rafah, soldat duminică cu 45 de morţi şi 249 de răniţi, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas, care a incendiat corturi ale unor palestinieni într-o tabără de refugiați.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a exprimat regretul faţă de un „accident tragic”.

Ads

Armata israeliană a anunţat că a deschis o anchetă cu privire la moartea victimelor civile, după ce a anunţat iniţial că a ţintit doi oficiali de rang înalt din cadrul mişcărilor islamiste palestiniene Hamas cu „muniţie precisă”.

CONDAMNĂRI ŞI MANIFESTAŢII

Statele Unite, „bulversate”, le-au cerut aliatului lor israelian „să ia toate măsurile de precauţie pentru a proteja civilii”.

Canada s-a declarat „îngrozită”, iar preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat „indignat”.

Aproximativ 10.000 de persoane s-au adunat la Ambasada Israelului la Paris, pentru a denunţa bombardamentele israeliene.

Une foule impressionnante est mobilisée ce soir à Paris pour dénoncer le massacre de Rafah et soutenir le peuple palestinien. Ads L’Histoire jugera. L’Histoire se souviendra. 🎥@LucAuffret #AllEyesOnRafah pic.twitter.com/RGeh2tPQdQ — Marcel (@realmarcel1) May 27, 2024

Manifestanţii, dintre care unii purtau keffieh-uri, au agitat steaguri palestiniene şi pancarte cu mesaje precum „Nu omori un copil, indiferent că e evreu sau palestinian / Stop bombardamentelor, Palestina liberă” sau „Rafah, Gaza, suntem cu tine”, a constatat AFP.

Spania, Norvegia şi Irlanda recunosc, începând de marţi, Palestina ca stat, un anunţ care a înfuriat Israelul.