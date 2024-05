Netanyahu evocă, pentru prima oară de la începutul războiului din Gaza, un bilanţ de 30.000 de morţi. „Niciun loc nu este sigur” VIDEO

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a evocat, pentru prima oară, un bilanţ de 30.000 de morţi de la începutul războiului din Fâşia Gaza, dintre care aproximativ jumătate ar fi combatanţi ai Hamas, într-un podcast realizat în weekend, relatează AFP.

Premierul israelian spune că aproximativ 14.000 de combatanţi au fost ucişi şi probabil 16.000 de civili au fost ucişi.

Până în prezent, bilanţurile morţilor în Fâşia Gaza au fost prezentate de către Ministerul Sănătăţii al Hamas, care se află la putere în Fâşia din 2007.

Ministerul estimează că peste 35.000 de oameni, majoritatea copii şi femei, au fost ucişi de la începutul ofensivei israeliene, după atacul de la 7 octombrie.

Benjamin Netanyahu a insistat duminică asupra faptului că bilanţul este mai mic decât cel anunţat de către mişcarea islamistă palestiniană.

Numărul morţilor în Fâşia Gaza este dificil de verificat.

Recent, ONU a încetat să publice statistici ale biroului de presă al Guvernului din Fâşia Gaza, care se dovedeau incoerente.

ONU foloseşte în prezent cifrele publicate de către Ministerul Sănătăţii al Hamas.

Potrivit ONU, această schimbare nu implică o revizuire în scădere a bilanţului, care rămâne în jur de 35.000 de morţi - dintre care doar 25.000 sunt identificaţi.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat că „peste 1.000 de membri Hamas” sunt spitalizaţi în Turcia la îngrijiri şi a reafirmat că „nu consideră Hamas drept o organizaţie teroristă”.

„Chiar dacă ne confruntăm cu un inamic deosebit de cinic, am reuşit să menţinem proporţia civili-combatanţi ucişi” la „aproximativ unul la unu”, a declarat Benjamin Netanyahu în podcastul „Call Me Back”.

Statele Unite, principalul aliat al Israelului, au repetat luni seara că armata israeliană „poate şi trebuie să facă mai mult pentru a asigura protecţia civililor”, fără să prezinte un bilanţ.

La jumătatea lui aprilie, Înaltul Comisar ONU însărcinat cu Drepturile Omului Volker Türk sublinia că copiii „plătesc în mod disproporţionat preţul ultim al acestui război”.

Unul dintre obiectivele afişate ale ofensivei israeliene în Fâşia Gaza este „să aneantizeze” Hamasul, al cărui atac la 7 octombrie s-a soldat cu 1.170 de morţi, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Peste 250 de persoane au fost răpite în atac, iar 128 sunt ţinute ostatice în Fâşia Gaza, dintre care 36 sunt considerate moarte, potrivit armatei israeliene.

În acest podcast, Benjamin Netanyahu repetă că Israelul a făcut, încă de la început, „eforturi să minimizeze pierderile civile cum nu a făcut nicio altă armată”.

Prime Minister Netanyahu returns to our podcast for a conversation about the war, the coming operation in Rafah, hostage negotiations, the possibility of exile for Hamas's leadership, and impact of tensions between the US & Israel.