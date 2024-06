Tatăl unui tânăr israelian eliberat sâmbătă, 8 iunie, după ce a fost ţinut ostatic de Hamas timp de opt luni, a murit, cu câteva ore înainte de eliberarea acestuia, „de durere” şi disperat să nu-şi va mai vedea niciodată fiul, potrivit surorii acestuia, mătuşa tânărului, relatează AFP.

Bărbatul a făcut o criză cardiacă și a decedat.

„Fratele meu a murit de durere şi nu şi-a putut vedea fiul întorcându-se acasă”, a anunţat duminică, la postul public israelian de radio Kan, Dina Jan.

Almog Meir Jan’s dad, Yossi, had retreated into himself following his son’s abduction, became depressed and lost 20kg despite. He died alone in his home, just *hours* before his son was rescued from #Gaza, “of a broken heart’ according to his sister who found him.#LetThemGo pic.twitter.com/73FLGtLeuL