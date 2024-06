Noi bombardamente israeliene în Gaza. „Mâncam și dintr-o dată casa s-a prăbuşit peste noi” FOTO/VIDEO

Trupele israeline au bombardat, sâmbătă, 15 iunie, Fâşia Gaza fără niciun semn tangibil de încetare a focului pe termen scurt în războiul dintre Israel şi Hamas, care a cunoscut o recrudescenţă a tensiunilor în ultimele zile în Liban şi Yemen, relatează AFP.

În cea de-a noua lună de război, frontul nordic al Israelului, la graniţa cu Libanul, cunoaşte noi violenţe, cu schimburi intense de focuri transfrontaliere între Hezbollah, un aliat al Hamas, şi armata israeliană.

Israel has dropped almost 75,000 bombs and shells on Gaza in 200 days, twenty times more than the US aimed at Iraq in six years of war.

The world's 200 bloodiest days since the Rwandan genocide. It’s not war. It’s genocide. pic.twitter.com/q8BQBeA3zo