Israelul continuă loviturile aeriene în Gaza. „Peste tot erau cadavre împrăştiate” FOTO/VIDEO

Armata israeliană a întreprins joi, 18 aprilie, noi lovituri aeriene în Fâşia Gaza, unde este în război împotriva mişcării palestiniene Hamas, în timp ce comunitatea internaţională aşteaptă cu îngrijorare răspunsul promis de autorităţile israeliene la atacul fără precedent al Iranului din weekendul trecut, transmite AFP.

În noaptea de miercuri spre joi, martorii au raportat lovituri letale israeliene în Fâşia Gaza, unde ofensiva militară a făcut 33.899 de morţi în mai mult de şase luni, în principal civili, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

A child searches for his toys among the rubble of his family’s home in Nuseirat after it was destroyed by the Israeli occupation army. 💔💔 pic.twitter.com/j93mxK1mpH — Mahmoud (@GazaMahmoudGaza) April 18, 2024

Potrivit Apărării civile a teritoriului, loviturile au vizat mai ales oraşele Gaza, Khan Yunes şi Rafah.

„Trupurile a opt persoane din familia Ayyad, printre care cinci copii şi două femei, au fost descoperite după o lovitură împotriva fermei lor din districtul Al-Salamf, în Rafah”, potrivit aceleiaşi surse.

The destruction left by the Israeli army after it withdrew pic.twitter.com/DkL9BMYDTc — Gaza Notifications (@gazanotice) April 18, 2024

Un fotograf al AFP a văzut oameni adunându-se în jurul unui crater imens joi dimineaţă după un bombardament.

„M-am trezit la zgomotul fetelor care strigau „mamă, mamă (...)” Am alergat şi am văzut copii care ieşeau în fugă (...) peste tot erau cadavre împrăştiate”, a declarat palestiniana Jamalat Ramidan pentru AFP, după o lovitură în Rafah, unde se află un milion şi jumătate de refugiaţi de război.

NEW: The US has accepted Israel’s plan for an operation in the southern Gaza city of Rafah, in return for not carrying out a large strike in Iran in response to Tehran’s unprecedented missile and drone attack, Egyptian officials tell Al Araby pic.twitter.com/FFShDQt7Ki — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 18, 2024

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu îşi menţine proiectul de ofensivă terestră împotriva Rafah, la frontiera cu Egiptul, pe care îl prezintă drept ultimul bastion al Hamas.

Armata israeliană a declarat joi că a lovit zeci de „ţinte” în Fâşia Gaza în ultimele 24 de ore, inclusiv „terorişti, posturi de observaţie şi structuri militare”.

BREAKING: A child was just injured after being targeted with bullets by Israeli quadcopters in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/vGbIMWKDTM — Quds News Network (@QudsNen) April 18, 2024

În timp ce discuţiile pentru un armistiţiu în Gaza bat pasul pe loc, Qatarul a declarat miercuri că „procedează la o reevaluare globală” a rolului său de mediator de prim-plan.

ONU, care se teme de o foamete generalizată în enclava cu 2,4 milioane de locuitori, a lansat miercuri un apel la donaţii de 2,8 miliarde de dolari în sprijinul palestinienilor din Fâşia Gaza şi din Cisiordania ocupată.

Armata israeliană a anunţat ulterior intrarea în Gaza a opt camioane care transportau făină din Programul Alimentar Mondial, prin portul israelian Ashdod, o nouă rută pentru a creşte ajutorul pentru Gaza.

În acest context, joi sau vineri ar urma să aibă loc un vot în Consiliului de Securitate al ONU la iniţiativa Algeriei, cu privire la cererea palestinienilor de a deveni stat membru cu drepturi depline al ONU, au indicat mai mulţi diplomaţi.

Iniţiativa pare însă sortită eşecului din cauza opoziţiei Statelor Unite, care au drept de veto.