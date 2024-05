Consilierul israelian pentru securitate naţională, Tzachi Hanegbi a afirmat miercuri, 29 mai, că războiul dus de Israel în Fâşia Gaza, pentru lichidarea grupării islamiste Hamas şi care a provocat până în prezent peste 36.000 de morţi în rândul palestinienilor, va dura cel puţin până anul viitor şi trupele israeliene nu vor abandona în niciun caz enclava palestiniană, pentru a împiedica astfel „contrabanda cu arme”, transmite agenția EFE.

Tzachi Hanegbi mai spune că Israelul urmăreşte să obţină un control deplin asupra coridorului de la graniţa cu Egiptul pentru a opri contrabanda cu arme dinspre această ţară.

„Mai avem încă şapte luni de luptă pentru a obţine ceea ce noi numim distrugerea capacităţilor guvernamentale şi militare ale Hamas”, a spus Tzachi Hanegbi într-un interviu acordat postul public de radio Kan.

Israelul a lansat pe 6 mai o ofensivă terestră la Rafah, oraşul de la graniţa cu Egiptul unde peste un milion de palestinieni s-au refugiat din calea luptelor dintre armata israeliană şi Hamas.

Bombardamentele israeliene au provocat în ultimele 24 de ore cel puţin încă 75 de morţi în rândul populaţiei palestiniene, dintre care 21 în urma atacurilor asupra taberelor de refugiaţi de la vest de Rafah, potrivit Ministerului Sănătăţii din enclava palestiniană.

