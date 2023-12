Cum i-a răspuns președintele Israelului lui Erdoğan, care l-a comparat pe Netanyahu cu Hitler: ”Jignitor pentru fiecare evreu din întreaga lume”

Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a emis o declarație pe rețelele sociale, condamnând afirmațiile făcute de omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, care a comparat acțiunile premierului Benjamin Netanyahu din Fâșia Gaza cu cele ale lui Adolf Hitler.

"Obişnuiau să-l vorbească de rău pe Hitler. Ce e diferit faţă de Hitler? Ne vor face să ne fie dor de Hitler. Este ceea ce face acest Netanyahu mai puţin decât ceea ce a făcut Hitler? Nu este", a declarat miercuri preşedintele turc Recep Erdogan. "El este mai bogat decât Hitler, primeşte sprijin din partea Occidentului. Tot felul de sprijin vine din partea Statelor Unite. Şi ce au făcut cu tot acest sprijin? Au ucis peste 20.000 de locuitori din Gaza", a adăugat liderul turc, a cărui ţară, deşi membră NATO, nu recunoaşte Hamas ca organizaţie teroristă şi i-a găzduit pe liderii Hamas.

Preşedintele israelian Isaac Herzog consideră comentariile lui Erdogan "profund jignitoare" pentru evreii din întreaga lume şi pentru memoria milioanelor de evrei care au fost ucişi în Holocaust.

"Condamn cu fermitate şi resping întru totul cuvintele preşedintelui turc Erdogan. În întreaga istorie a omenirii, Holocaustul este unic în oroarea şi enormitatea sa, iar cuvintele sale sunt profund jignitoare pentru fiecare evreu din întreaga lume şi pentru memoria milioanelor de evrei care au pierit în mâinile naziştilor", a scris preşedintele israelian, deşi nu face parte din aceeaşi familie politică cu premierul Netanyahu.

"Dezideratul „Niciodată din nou” rămâne un imperativ pentru statul Israel - statul naţional al poporului evreu - care se angajează să asigure siguranţa şi protecţia fiecărui evreu. Nu există o luptă mai dreaptă decât războiul împotriva organizaţiei teroriste Hamas, care a ucis cu brutalitate şi barbarie evrei, precum şi musulmani şi persoane de alte religii şi naţionalităţi”, arată preşedintele israelian într-o postare pe reţeaua socială X.

I strongly condemn and utterly reject the words of Turkish President Erdogan.

In all of human history, the Holocaust stands alone in its horror and enormity, and his words are deeply offensive to every Jew around the world, and to the memory of the millions of Jews who perished…