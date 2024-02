Trupul unei fetițe din Gaza care a strigat după ajutor în mijlocul bombardamentelor israeliene, găsit după 12 zile de căutări: ”Veniți să mă luați”

Trupul unei fetițe de 6 ani din Palestina, care a cerut disperată ajutor timp de ore în șir după ce atât ea cât și familia ei au fost surprinși de atacurile soldaților israelieni în Fâșia Gaza, a fost descoperit de rudele ei sâmbătă, după 12 zile de căutări, relatează Reuters.

Rudele au găsit sâmbătă cadavrul fetiţei împreună cu cadavrele a cinci membri ai familiei sale şi a doi lucrători de ambulanţă care se duseseră să o salveze.

Semiluna Roşie palestiniană a acuzat armata israeliană că a ţintit în mod deliberat ambulanţa pe care o trimisese la faţa locului, după ce a petrecut trei ore la telefon cu Hind Rajab, fetiţa care implora ajutor în timp ce în spatele ei răsunau focuri de armă grele. "Ocupaţia a vizat în mod deliberat echipajul Semilunii Roşii, în ciuda unei coordonări prealabile pentru a permite ambulanţei să ajungă la faţa locului ca să o salveze pe Hind", a declarat Semiluna Roşie într-un comunicat.

Armata israeliană nu a răspuns imediat la o solicitare a Reuters de a comenta declaraţia Semilunii Roşii.

Membrii familiei au găsit trupul lui Hind împreună cu cele ale unchiului şi mătuşii sale şi ale celor trei copii ai lor, într-o maşină în apropierea unui sens giratoriu din suburbia Tel al-Hawa din oraşul Gaza, a raportat agenţia oficială palestiniană de ştiri Wafa.

Semiluna Roşie a publicat o fotografie a ambulanţei, în care se vede aproape complet arsă. Imaginile filmate de Al Jazeera de la faţa locului păreau să arate ambulanţa la doar câţiva paşi de maşina în care se afla familia, o Kia Picanto neagră avariată şi plină de găuri de gloanţe.

What remains of the PRCS ambulance sent to rescue Hind Rajab 12 days ago. The ambulance was bombed by the Israeli occupation, resulting in the deaths of the crew, Yusuf Al-Zeino and Ahmed Al-Madhoun.#Gaza #NotATarget ❌#IHL #TheyKilled_Hind_YousefAndAhmed pic.twitter.com/TrCqRSvZYA