Ajutoarele umanitare vor intra direct în Gaza. Israelul deschide punctul de trecere Kerem Shalom

Pentru prima dată de la 7 octombrie, ajutoarele umanitare vor putea trece direct în Gaza din Israel, a anunțat biroul premierului israelian.

Cabinetul „a aprobat temporar descărcarea camioanelor pe partea din Gaza a punctului de trecere ‘Kerem Shalom’ în loc să le întoarcă la Rafah”, la granița dintre Egipt și Gaza, a precizat vineri biroul într-un comunicat, relatează CNN.

Kerem Shalom este unul dintre cele două puncte de trecere israeliene unde camioanele cu ajutoare umanitare au fost inspectate în ultimele zile, dar nu li s-a permis să intre direct în Gaza. În schimb, acestea au fost trimise înapoi la Rafah.

„Ca parte a acordului de eliberare a răpiților noștri, Israelul s-a angajat să livreze alimente și ajutoare umanitare din Egipt către populația civilă din Gaza, un volum de 200 de camioane pe zi”, potrivit comunicatului. „La punctul de trecere de la Rafah pot trece doar 100 de camioane pe zi în timpul unui control de securitate israelian care se desfășoară deja astăzi la punctul de trecere ‘Kerem Shalom’”.

