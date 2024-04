Israelul a bombardat nordul Fâşiei Gaza în cel mai puternic atac din ultimele săptămâni. „Alte crime atroce” FOTO/VIDEO

Armata israeliană a bombardat în timpul nopţii nordul Fâşiei Gaza, într-unul unul dintre cele mai puternice atacuri din ultimele săptămâni, provocând panică printre locuitori şi făcând una cu pământul clădirile dintr-o zonă în care armata îşi retrăsese anterior trupele, relatează Reuters.

Tancurile au făcut o nouă incursiune la est de Beit Hanoun, în extremitatea nordică a Fâşiei Gaza, deşi nu au pătruns prea mult în oraş, au declarat locuitorii şi presa controlată de Hamas. Tirurile au ajuns până la unele şcoli în care se adăposteau localnici strămutaţi.

BREAKING: Zionist invasion of rafah has has just begun. They bring in bulldozers to complete the genocide of Gaza! Iran and Syria must act! pic.twitter.com/ocju4cNDfJ

În Israel, unde birourile guvernamentale şi firmele au fost închise pentru a sărbători Paştele evreiesc, au sunat alerte de rachete în oraşele de la graniţa de sud, deşi nu au fost raportate victime.

Aripa armată a Jihadului Islamic, un grup aliat cu Hamas, a revendicat responsabilitatea pentru atacuri cu rachete asupra Sderot şi Nir Am, indicând că luptătorii încă mai sunt capabili să le lanseze după aproape 200 de zile de război, care a distrus mari porţiuni din enclavă şi a strămutat aproape toţi cei 2,3 milioane de locuitori ai acesteia.

Fum negru şi gros a putut fi văzut ridicându-se în nordul Fâşiei Gaza, la graniţa de sud a Israelului. Bombardamentele au fost intense la est de Beit Hanoun şi Jabalia şi au continuat marţi dimineaţă în zone precum Zeitoun, una dintre cele mai vechi suburbii ale oraşului Gaza, locuitorii raportând cel puţin 10 lovituri în câteva secunde de-a lungul drumului principal.

Locuitorii au raportat, de asemenea, bombardamente la est de Deir Al-Balah, marţi, într-o zonă centrală care separă nordul de sud.

The ongoing bombing of civilian buildings in #Gaza confirms Israel's brutality and its aim to flatten everything. It's a senseless cycle of violence and injustice. #IsraeliNewNazism #شمال_غزة_يجوع #رفح_تستغيث @Gaza7o pic.twitter.com/lQluyVbnQ4

Chiar la vest de Beit Hanoun, în Beit Lahiya, loviturile au lovit o moschee, rănind mai multe persoane, potrivit unor medici şi presei Hamas.

„A fost una dintre acele nopţi de groază pe care le-am trăit la începutul războiului. Bombardamentele de la tancuri şi avioane nu s-au oprit”, a declarat Um Mohammad, 53 de ani, o mamă a şase copii care locuieşte la 700 de metri de Zeitoun.

Nuseirat RC, Central Gaza |

Civil defense teams have recovered the bodies of 5 Palestinians from Abo Shawees family’s home which was bombed yesterday by Israeli warplanes.

Sama’s body (a young girl) was located this morning & there are still other bodies missing incl her mother pic.twitter.com/whdlPnjKFJ