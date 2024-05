În încercarea de opri atacul Israelului în orașul Rafah din Gaza, miniștrii de externe din 13 țări au redactat o scrisoare prin care cer Israelului să facă tot ce îi stă în putere pentru a atenua criza umanitară devastatoare, transmite DPA.

Publicaţia germană Süddeutsche Zeitung scrie în ediţia sa de vineri, 17 mai, că semnatarii scrisorii au cerut, de asemenea, mai mult ajutor pentru populaţia palestiniană.

Toţi miniştrii de externe din ţările care fac parte din Grupul celor şapte naţiuni puternic industrializate (G7 - Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie şi SUA) au semnat scrisoarea de patru pagini datată miercuri, cu excepţia Statelor Unite.

În această scrisoare adresată ministrului de externe israelian Israel Katz, semnatarii subliniază dreptul Israelului la autoapărare şi condamnă atacurile teroriste comise de gruparea Hamas şi de alte grupări islamiste la 7 octombrie 2023.

În acelaşi timp, ei fac apel la guvernul premierului Benjamin Netanyahu să facă tot ce îi stă în putere pentru a atenua criza umanitară devastatoare şi care se înrăutăţeşte în Fâşia Gaza.

Potrivit Suddeutsche Zeitung, aceştia au cerut, de asemenea, Israelului să deschidă toate punctele de trecere a frontierei în zona de coastă pentru furnizarea de ajutoare, inclusiv punctul de trecere din Rafah cu Egiptul.

În urmă cu puţin peste o săptămână, armata israeliană a avansat dinspre est spre Rafah, în pofida avertismentelor internaţionale puternice. De atunci, armata controlează şi partea palestiniană a punctului de trecere a frontierei din Gaza către Egipt.

Astfel, importantul punct de trecere a frontierei a fost închis pentru ajutorul umanitar, Israelul şi Egiptul dând vina unul pe altul pentru această situaţie.

Scrisoarea a fost semnată de miniştrii de externe din statele G7 - Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Japonia şi Canada - precum şi de omologii lor din Australia, Danemarca, Finlanda, Olanda, Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Suedia.

Ministrul apărării israelian, Yoav Gallant, a anunţat joi desfăşurarea de trupe suplimentare la Rafah. Sute de ţinte au fost deja lovite acolo şi mai multe tuneluri au fost distruse, potrivit armatei israeliene.

Israel has driven 600,000 people out of Rafah. Thats around 30% of the total Gaza population, forced to leave their shelters with nowhere safe to go

But the west doesnt call this a full scale major offensive, cus if they did they'd have to admit Israel has crossed their red line pic.twitter.com/3F7tlLyQ3D