Zeci de palestinieni ar fi fost uciși de armata israeliană în timp ce intră tot mai adânc în nordul și sudul Fâșiei Gaza. „O altă noapte foarte dificilă” FOTO/VIDEO

Armata israeliană a omorât, joi, 23 mai, 35 de palestinieni în urma unor bombardamente aeriene și terestre pe tot teritoriul Fâșiei Gaza și s-au luptat cu militanții Hamas în zone din sudul orașului Rafah, au anunțat oficiali din domeniul sănătăţii şi mass-media apropiaţi de Hamas, transmite Reuters.

Tancurile israeliene au avansat în sud-estul oraşului Rafah, s-au apropiat de districtul vestic al oraşului Yibna şi au continuat să opereze în trei suburbii estice, au declarat localnicii.

„Ocupaţia (forţele israeliene) încearcă să se deplaseze mai departe spre vest, sunt la marginea Yibna, care este dens populată. Nu au invadat-o încă”, a declarat un rezident, care a cerut să nu fie numit. „Auzim explozii şi vedem fum negru care iese din zonele invadate de armată. A fost o altă noapte foarte dificilă”, a declarat acesta pentru Reuters prin intermediul unei aplicaţii de chat.

