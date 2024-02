Peste 100 de persoane au fost ucise într-un atac israelian în Gaza. Victimele așteptau ajutorul umanitar FOTO/VIDEO

Reprezentanții autorităţilor sanitare din Fâşia Gaza au afirmat joi, 29 februarie, că un atac israelian asupra unor persoane care aşteptau ajutor umanitar în apropierea oraşului Gaza a provocat moartea a 104 palestinieni şi rănirea altor 280, în timp ce un spital din Gaza a anunţat că a primit 10 cadavre şi zeci de pacienţi răniţi, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că nu are informaţii că această locaţie ar fi fost ţinta unui bombardament. Armata a anunţat mai târziu că zeci de persoane au fost rănite după ce s-au împins şi s-au călcat în picioare în momentul în care camioanele cu ajutor umanitar au sosit în nordul Gaza.

O sursă israeliană a declarat că trupele au deschis focul asupra "mai multor persoane" din mulţime care reprezentau o ameninţare pentru ele.

The victims were targeted in their heads and chests, which indicates intentional and targeted killing by Israeli forces.

BREAKING: MORE IMAGES FROM HUMANITARIAN AID MASSACRE IN GAZA

Biroul preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas a declarat că acesta "a condamnat masacrul comis de armata de ocupaţie israeliană în această dimineaţă (joi) împotriva oamenilor care aşteptau camioanele cu ajutor la al-Nabulsi".

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Gaza, Ashraf al-Qidra, a declarat că incidentul s-a produs în sensul giratoriu al-Nabusi, la vest de oraşul Gaza, în partea de nord a enclavei palestiniene.

Echipele medicale nu au putut face faţă volumului şi severităţii rănilor suferite de zeci de persoane care au ajuns la spitalul al-Shifa, a mai spus Qidra.

Aerial footage of the operation to bring humanitarian aid into the northern Gaza Strip shows a Palestinian crowd rushing the aid trucks.

Dozens of Palestinian civilians were killed by being tramped in the stampede. Some were run over by the aid trucks. pic.twitter.com/lmHKirti84