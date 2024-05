Israelul susține că a recuperat cadavrele a trei ostatici din Gaza. Unul dintre ei avea cetățenie franceză și mexicană. Mesajul lui Macron FOTO/VIDEO

Israelul susține, vineri, 24 mai, că a recuperat corpurile a trei ostatici care au fost duse în Gaza după ce au fost omorâți în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023, transmite Reuters şi AFP.

Armata israeliană (IDF) a precizat că trupurile lui Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum şi Orion Hernandez au fost recuperate în cursul nopţii într-o operaţiune comună a armatei şi a serviciilor de informaţii în Jabaliya, în nordul Fâşiei Gaza, unde au avut loc lupte intense în ultimele zile.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, and Orion Hernandez were murdered during the October 7 Massacre and were abducted to Gaza by Hamas terrorists.

Their bodies were rescued overnight during a joint IDF and ISA operation in Jabaliya, and brought back to Israel.

