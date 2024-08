Rudele unor ostatici israelieni forțează trecerea frontierei în Gaza. „Îţi promit că te vei întoarce” VIDEO

Rude ale unor ostatici israelieni aflaţi în mâinile islamiştilor palestinieni din gruparea Hamas au forţat joi, 29 august, trecerea frontierei în Fâşia Gaza, relatează presa locală preluată de dpa.

Iniţial, zeci de protestatari s-au adunat la frontieră, strigându-i prin megafoane pe cei dragi aflaţi în captivitate, în speranţa că aceştia îi vor auzi, a transmis televiziunea israeliană Channel 13.

• Channel 13 reports that families of Israeli Prisoners tried to storm the border fence into the Gaza Strip in a desperate bid to retrieve their loved ones.

Ulterior, unii din cei aflaţi în apropierea gardului de securitate de la frontieră au trecut de partea cealaltă, fugind către teritoriul palestinian, dar s-au întors la cererea forţelor de securitate.

Demonstranţii purtau pancarte cu fotografii ale ostaticilor. Conform relatărilor de presă, mama unei femei soldat răpite de Hamas i s-a adresat fiicei sale cu cuvintele: "Îmi pare rău că nu am reuşit încă, dar îţi promit că te vei întoarce".

BREAKING

Some of the relatives of hostages who organized a protest event near the Gaza border broke through the fence and tried to run towards their loved ones, reports the Forum of Hostages and Lost Families. They then turned back, on the advice of the security forces.

Follow… pic.twitter.com/K2FAvlgqn8