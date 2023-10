Momentul când șeful diplomației britanice, prezent în Israel, aleargă pentru a se adăposti de atacurile teroriste VIDEO

Șeful diplomației britanice, James Cleverly, a făcut miercuri, 11 octombrie, o vizită în Israel, țară aflată în plin război cu Hamas.

În timp ce se afla în orașul Ofakim din sudul Israelului, sirenele au sunat pentru a avertiza cu privire la lansarea de noi atacuri.

Videoclipul cu momentul când ministrul fuge pentru a se adăposti într-un buncăr de atacurile teroriste a fost distribuit de guvernul israelian. Ulterior, a fost postat și de șeful diplomației britanice.

Watch: while UK FM @JamesCleverly visits Ofakim in southern Israel, a siren goes off warning of incoming Hamas rocket fire.

This is the reality Israelis live with every day. pic.twitter.com/QF4C4tReqL