Blinken este în Israel, Netanyahu şi Hamas se acuză reciproc pentru absenţa unui acord. Ce vrea să facă secretarul de stat american VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi Hamas s-au acuzat reciproc, duminică, 18 august, de eşecul mediatorilor de a ajunge la un acord privind încetarea focului în Gaza, la începutul unei vizite în Israel a secretarului de stat american Antony Blinken, relatează AFP.

Înaintea întâlnirii sale de luni dimineaţă, 19 august, cu Blinken, Netanyahu a cerut ca presiunea să fie pusă pe Hamas şi nu pe guvernul israelian, denunţând refuzul încăpăţânat al mişcării islamiste palestiniene de a ajunge la un acord după două zile de negocieri la Doha între partea israeliană şi mediatori americani, qatarezi şi egipteni.

"Îl considerăm pe Benjamin Netanyahu pe deplin responsabil pentru împiedicarea eforturilor mediatorilor şi obstrucţionarea unui acord, precum şi pentru viaţa ostaticilor", a replicat Hamas într-un comunicat.

Vizita lui Blinken, a noua sa vizită în Israel de la începutul războiului din Gaza, urmăreşte să convingă „toate părţile” să ajungă la un acord „la linia de sosire”, a declarat un reprezentant american care îl însoţea, după sosirea sa la Tel Aviv.

