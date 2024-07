De ce a oprit Hamas negocierile cu Israelul pentru un armistițiu în Gaza. Reacția lui Netanyahu VIDEO

Hamas a decis să oprească negocierile privind încetarea focului în Fâşia Gaza la o zi după ce un atac israelian l-a vizat pe şeful său militar, care "este bine", au declarat duminică, 14 iulie, pentru AFP doi înalţi oficiali ai mişcării islamiste palestiniene.

Anunţul survine după ce Hamas a declarat că loviturile israeliene de sâmbătă, 13 iulie, au ucis 92 de palestinieni în tabăra al-Mawasi pentru persoane strămutate în sudul teritoriului, lângă Khan Younis, şi, potrivit apărării civile, au făcut 20 de morţi în tabăra de refugiaţi Al-Shati din oraşul Gaza (nord).

Wake the fuck up world! Israel’s genocide of the Palestinians continues every second of everyday, this just stop.

The of bombing of Mawasi, Khan Younis by Israeli warplanes killing dozens of displaced Palestinians, yesterday. pic.twitter.com/NkE0h4bkSg