Israelul bombardează estul orașului Rafah, în timp ce evacuările populației sunt în desfășurare. „Plouă cu găleata şi nu ştim unde să mergem” FOTO/VIDEO

Armata israeliană a efectuat luni, 6 mai, lovituri în estul oraşului Rafah, în Fâşia Gaza, în apropierea zonelor în care civilii palestinieni au primit ordin de evacuare, relatează Al-Aqsa, canalul oficial al Hamas, citat de Reuters.

Forțele israeliene anunţaseră anterior că au început să evacueze civilii din Rafah, oraş situat în sudul Fâşiei Gaza, la graniţa cu Egiptul, considerat de Israel ca fiind ultimul bastion al mişcării palestiniene Hamas.

The whole world has let down Gaza …‼️ #GazaGenocide pic.twitter.com/2aka5nwVOT

IDF a descris operaţiunea ca fiind „de o amploare limitată”, fără a menţiona ofensiva terestră planificată şi aprobată de premierul Benjamin Netanyahu.

Locuitorii au fost invitaţi prin SMS, apeluri telefonice şi afişe în limba arabă să se alăture unei „zone umanitare extinse” la 20 de kilometri distanţă.

🚨#BREAKING: STRIKES ON RAFAH.

At least 28 martyrs in Rafah, southern #Gaza, since this dawn following IOF airstrikes targeting the city.

Israeli warplanes have intensified their strikes in the recent hours and continuous violent bombings forming "belts of fire" in the east… pic.twitter.com/yhPcOB2W0w