Al doilea transport cu ajutoare umanitare a ajuns în Fâșia Gaza. Camioanele, controlate înainte de a intra în enclava palestiniană VIDEO

Punctul de trecere a frontierei de la Rafah, care leagă Egiptul de Fâşia Gaza, a fost deschis duminică, 22 octombrie, pentru a doua zi consecutiv pentru a permite intrarea a 17 camioane încărcate cu ajutoare umanitare, a informat presa locală, citată de EFE.

Televiziunea egipteană Al Qahera News a transmis în direct intrarea acestor vehicule prin Rafah spre Gaza.

Anterior, EFE relatase că mai multe camioane încărcate cu ajutoare umanitare stăteau şi aşteptau la Rafah pentru a intra în enclava palestiniană. Agenţia de presă spaniolă numărase 17 camioane cu ajutoare pentru Gaza staţionate de partea egipteană a graniţei şi care aşteptau să primească permisiunea de a intra.

3 trucks carrying @WFP emergency food assistance crossed into #Gaza.

But these are not enough to cover the needs.

Imagine having to line up for hours to get bread amidst the ongoing crisis.

🚨 This is the reality for families in Gaza. They cannot be left to starve. pic.twitter.com/6qNmUSenlT