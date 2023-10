Netanyahu a anunțat o anchetă după eșecul spionajului israelian. În timpul ședinței parlamentului, Hamas a lansat noi atacuri masive cu rachete VIDEO

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, 16 octombrie, în Knesset, că naţiunea israeliană este unită în obiectivul său de a obţine victoria împotriva Hamas, relatează The Guardian.

Netanyahu a recunoscut că au fost eşecuri în domeniul informaţiilor şi al securităţii care au permis mişcării palestiniene să organizeze un atac atât de devastator la 7 octombrie. El a anunţat o anchetă în acest sens.

Peste 1 300 de israelieni au fost ucişi în atacul surpriză, iar Hamas a luat peste 200 de ostatici în Gaza, pe care îi deţine în continuare.

„Există multe întrebări legate de dezastrul care s-a abătut asupra noastră acum 10 zile. Vom investiga fiecare aspect în detaliu”, a anunţat Netanyahu.

El a dat însă asigurări că „naţiunea este unită spre un singur obiectiv - victoria. Vom triumfa pentru că este vorba despre însăşi existenţa noastră în această regiune, care este plină de forţe întunecate. Hamas face parte din axa răului formată din Iran şi Hezbollah. Acestea urmăresc să arunce Orientul Mijlociu într-un abis de haos”, a spus premierul Netanyahu în parlament, în condiţiile în care armata se pregăteşte să lanseze o ofensivă terestră în Gaza.

„Ne-am angajat faţă de toate familiile. Nu vom renunţa la eforturile noastre de a ne aduce fraţii şi surorile înapoi”, a promis Netanyahu.

El a făcut apel la întreaga lume să se unească şi să lupte împreună împotriva Hamas. „Acum, mulţi din întreaga lume înţeleg cu cine se confruntă Israelul. Ei înţeleg că Hamas reprezintă o nouă versiune a nazismului. Aşa cum lumea s-a unit pentru a învinge naziştii şi ISIS, tot aşa trebuie să se unească pentru a învinge Hamas”, a declarat premierul Israelului.

Val de rachete asupra celor mai mari orașe israeliene în timpul sesiunii Knessetului

Chiar în timpul acestei şedinţe a Knessetului (parlamentul israelian), sirenele care anunţă că se apropie rachete au sunat la Ierusalim şi Tel Aviv, după ce militanţii din Fâşia Gaza au lansat rachete cu rază lungă de acţiune asupra celor mai mari oraşe din Israel, în probabil cel mai mare atac aerian de la 7 octombrie, scrie Times of Israel.

The moment a rocket fell in the center of #Ashkelon pic.twitter.com/rBmaGMlHUZ

S-au auzit mai multe explozii puternice, dar nu există informaţii deocamdată despre eventuali răniţi sau pagube.

Rachetele care au fost lansate în timpul sesiunii de deschidere a Knessetului i-au trimis pe legislatori şi pe alţi participanţi la şedinţă la adăpostul antiaerian şi au întârziat lucrările, menţionează Times of Israel.

Hamas attacked Jerusalem and Tel Aviv with rockets. Air defense systems are operating in the sky.

A Knesset meeting was suspended because of the rocket threat. pic.twitter.com/m8DtFOe2in