Antony Blinken, mesaj ferm pentru Hamas de la Tel Aviv: ”Cât timp SUA vor exista, Israelul nu va trebui să se apere singur” VIDEO

Secretarul de stat american Antony Blinken a făcut joi, 12 octombrie, o vizită oficială la Tel Aviv, unde s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Oficialul american a promis că Statele Unite vor sprijini întotdeauna Israelul şi a declarat că ”aspiraţiile legitime” ale palestinienilor nu sunt reprezentate de mişcarea islamistă Hamas, relatează AFP.

”Mesajul pe care îl aduc Israelului este că s-ar putea să fie suficient de puternic pentru a se apăra singur, însă atât timp cât Statele Unite vor exista, nu va trebui să facă asta niciodată. Vom fi mereu alături de voi”, a declarat Blinken în cadrul unei conferinţe de presă.

Secretarul de stat al SUA a anunţat, de asemenea, că cel puţin 25 de americani au fost ucişi în atacul militanţilor islamişti Hamas în Israel, notează Reuters.

Într-o declaraţie comună cu premierul Netanyahu, Blinken a spus că Washingtonul lucrează îndeaproape cu Israelul pentru a asigura eliberarea persoanelor luate ostatice de Hamas.

Antony Blinken said at a press conference that he came to #Israel not only as U.S. Secretary of State, but also as a Jew.

He also emphasized that the U.S. will always be on Israel's side. pic.twitter.com/4nNrPEK8XW