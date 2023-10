Armata israeliană neagă categoric că ar fi atacat refugiații din Gaza

Reprezentantul oficial al Forțelor de Apărare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a negat categoric informațiile potrivit cărora armata israeliană ar fi atacat o coloană de refugiați care se deplasa la ordinul armatei israeliene din partea de nord a Fâșiei Gaza spre sud, transmite Nexta.

Zeci de palestinieni, inclusiv femei și copii, au fost uciși în acel atac.

Ministerul Sănătății din Gaza (la fel ca toate organismele administrative din enclavă, care este controlată de Hamas) a fost primul care a raportat că armata israeliană a lovit sâmbătă refugiații. Mass-media citate în raport au concluzionat în câteva ore că încă nu se poate stabili fără echivoc cine a efectuat lovitura: înregistrarea video publicată arată urmările exploziei, dar nu este clar cum s-a produs exact.

Hagari, citat de Times of Israel, a acuzat Hamas că răspândește "informații false" și că folosește civili ca scuturi umane.

Au existat rapoarte repetate potrivit cărora rachetele folosite de teroriști cad și explodează adesea chiar în enclavă.

Israeli army categorically denied allegations of a strike on Gaza refugees

The official representative of the Israel Defense Forces, Rear Admiral Daniel Hagari, categorically denied reports that the Israeli army attacked a column of refugees moving on the orders of the Israeli… pic.twitter.com/20xkYsMQur