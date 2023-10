Ce a mai rămas din kibuțul Be’eri după atacul sângeros al Hamas. Israelul a făcut publice imaginile dezastrului VIDEO

Armata israeliană a făcut publice duminică, 22 octombrie, noi imagini cu dezastrul provocat de Hamas.

După ce militanții grupării teroriste au trecut granița în Israel, pe 7 octombrie, aceștia au comis atacuri asupra mai multor comunități.

Una dintre cele mai afectate de asaltul sângeros este cea din Be’eri. De asemenea, mai multe locuințe și clădiri din acest kibuț au fost distruse de rachetele lansate din Gaza către Israel.

”Această comunitate și-a pierdut pacea, siguranța și, cel mai important, 130 de oameni. Pe 7 octombrie, teroriștii Hamas au distrus kibuțul Be’eri”, este mesajul care însoțește filmarea distribuită de Forțele de Apărare ale Israelului.

