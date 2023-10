Imagini dramatice din timpul atacurilor Hamas. Civilii israelieni, căutați în case de teroriști pentru a fi uciși sau luați ostatici VIDEO

Noi imagini de pe camerele GoPro ale teroriștilor Hamas, care arată atacurile brutale asupra civililor israelieni, au fost postate pe rețelele de socializare.

Filmările au fost distribuite de grupul South First Responders.

Într-unul dintre videoclipuri apar atacatorii care au mers din casă în casă în Kibuțul Sufa în dimineața zilei de 7 octombrie, trăgând în civili. Un alt videoclip arată cum teroriștii trag în anvelopa unei ambulanțe.

Teroriștii au fost văzuți intrând în case și căutând civili israelieni pe care să-i ucidă sau să-i ia ostatici, relatează Adevărul.

In this video, a #Hamas militant fires at an ambulance stationed within the border community to make sure it cannot be used. pic.twitter.com/woSPOCAprC