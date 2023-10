Israelul, atacat simultan cu zeci de rachete din Gaza și Liban VIDEO/FOTO

Sirenele de raid aerian au sunat simultan joi după-amiază, 19 octombrie, în Israel, tirurile de rachete fiind trase atât din Gaza, cât şi Liban, relatează The Times of Israel şi Jerusalem Post.

Sirenele care avertizează că se apropie rachete au răsunat în oraşele din nordul Israelului, aproape de graniţa cu Libanul, precum şi în sudul Israelului, aproape de graniţa cu Fâşia Gaza.

BREAKING: Israeli security forces announced on Thursday afternoon that they were targeting the sources of rocket fire along the Lebanon border.#Israel | #Lebanon | Tap below for more:https://t.co/zAW23vb4CQ