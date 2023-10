Reuters cere explicații urgente privind moartea unui jurnalist al agenției în sudul Libanului: ”Obuzul care l-a ucis provenea din Israel” VIDEO

Agenţia Reuters cere autorităţilor israeliene să efectueze o ”anchetă rapidă, aprofundată şi transparentă” cu privire la moartea jurnalistului său Issam Abdallah, vineri, într-un atac, în sudul Libanului, la Frontiera cu Israelului, relatează AFP.

”Îmi reiterez apelul adresat autorităţilor israeliene, care au declarat că anchetează, pentru a desfășura o anchetă rapidă, aprofundată şi transparentă cu privire la ceea ce s-a întâmplat”, a cerut într-o înregistrare video difuzată luni seara redactora-şefă a Reuters, Alessandra Galloni.

Reuters Editor-in-Chief Alessandra Galloni gives statement on killing of Reuters video journalist Issam Abdallah pic.twitter.com/oUt5ZQcDUX

”Prin transparenţă înţeleg o anchetă cu probe şi explicaţii clare”, subliniază ea.

The Israeli army said it is investigating an incident in southern Lebanon in which Reuters journalist Issam Abdallah was killed. A Reuters witness said Abdallah was struck by missiles fired from the direction of Israel https://t.co/onlXwGePHX pic.twitter.com/YR0Dtmuerh

”Am cerut de asemenea Libanului, care a spus că culege probe cu privire la atac, şi oricărei alte autorităţi care dispune de informaţii, să le furnizeze”, continuă ea.

Atacul în care a fost ucis Issam Abdallah, iar alţi şase jurnalişti au fost răniţi - inclusiv doi de la AFP - a avut loc în sudul Libanului, la frontiera cu Israelul.

”Atins de un obuz în timp ce filma”

Această zonă este - de la începutul Războiului între Israel şi Fâşia Gaza, declanşat la 7 octombrie de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas - teatrul unor tiruri între şicarea şiită proisraeliană libaneză Hezbollah şi armata israeliană şi al unor tentative de infiltrare în Israel din Liban.

Marţi, armata israeliană a anunţat că ucis patru atacatori într-o tentativă de inflitrare la această frontieră.

Issam Abdallah a fost ucis după ce a fost ”atins de un obuz în timp ce filma tiruri transfrontaliere între Israel şi Liban”, declară redactora-şefă a Reuters, o agenţie de presă cu sediul al Londra, o entitate a grupului canadian de presă şi servicii Thomson Reuters.

