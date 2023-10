Mesajul ferm al preşedintelui Autorităţii Palestiniene pentru liderii mondiali: ”Vom rămâne neclintiţi pe pământul nostru” VIDEO

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a fost sfidător în remarcile adresate liderilor mondiali reuniţi sâmbătă, 21 octombrie, la Summitul pentru Pace de la Cairo, relatează CNN.

Abbas este liderul Autorităţii Palestiniene, un organism guvernamental cu autonomie limitată în Cisiordania ocupată.

Autoritatea a fost stabilită în Acordurile de la Oslo din 1993, un pact de pace între Israel şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, prin care aceasta a renunţat la rezistenţa armată împotriva Israelului în schimbul promisiunilor unui stat palestinian independent.

”Avertizăm asupra oricăror încercări de a ne strămuta poporul din Gaza şi, de asemenea, avertizăm asupra oricăror încercări de a expulza palestinieni din casele lor sau de a-i strămuta din Ierusalim sau din Cisiordania, pentru că nu vom accepta strămutarea şi vom rămâne neclintiţi pe pământul nostru indiferent de provocări”, le-a transmis Abbas liderilor mondiali.

”Doamnelor şi domnilor, nu vom pleca, nu vom pleca, nu vom pleca şi vom rămâne pe pământul nostru”, a adăugat el.

În timpul discursului său, Abbas a condamnat, de asemenea, uciderea civililor de ambele părţi şi a cerut eliberarea tuturor ostaticilor.

#Palestinian head Mahmoud Abbas demanded an end to "Israeli aggression" and the immediate opening of humanitarian corridors in #Gaza.

"Palestinians will remain on their land," he declared. pic.twitter.com/xgvvxgmFqf