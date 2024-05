Mesajul controversat scris de Nikki Haley, fostă candidată la preşedinţia SUA, pe un obuz din Israel: „Terminaţi-i” FOTO/VIDEO

Nikki Haley, fosta candidată la preşedinţia SUA, a scris „Terminaţi-i” pe un obuz israelian în cursul unei vizite în nordul Israelului, în apropiere de frontiera cu Libanul, potrivit unei imagini publicate pe X de către deputatul israelian Danny Danon, relatează AFP.

Deputatul Danny Danon - un fost ambasador la ONU - o însoţea pe Nikki Haley, la rândul său ambasadoare la ONU a lui Donald Trump, în această deplasare în apropiere de frontiera cu Libanul, în nordul Israelului.

”Terminaţi-i” este ceea ce a scris prietena mea ambasadoarea”, scrie Danny Danon în explicaţia foto a imaginii în care apare fosta candidată republicană la preşedinţia Statelor Unite îngenunchiată, cu un marker în mână, în timp ce scrie pe un obuz.

Pe obuz ea a scris şi „America iubeşte Israelul”.

Nikki Haley nu a precizat pe cine vrea să „termine” Israelul, însă Danny Danon sugerează că se referă la mişcarea islamistă libaneză Hezbollah.

