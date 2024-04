Israelul dă o „ultimă șansă” acordului pentru ostatici înaintea atacului asupra orașului Rafah VIDEO

Israelul vede cele mai recente eforturi de a obţine o încetare a focului şi un acord pentru ostatici în războiul din Gaza ca pe o „ultimă şansă” înaintea atacului planificat asupra oraşului Rafah din sudul de Fâşia Gaza, potrivit rapoartelor de presă, informează dpa.

Potrivit unui înalt oficial israelian, discuţiile dintre reprezentanţii egipteni şi cei israelieni care au avut loc vineri la Tel Aviv au fost „foarte bune” şi concentrate. Egiptenii erau aparent pregătiţi să facă presiuni asupra organizaţiei militante palestiniene Hamas pentru a se ajunge la un acord.

S-au făcut progrese în toate domeniile discuţiilor, a scris Times of Israel vineri seara târziu. Anterior, postul de televiziune egiptean Al-Qahira News a raportat, de asemenea, progrese considerabile.

Oficialul israelian a fost citat spunând că Israelul nu va permite Hamas, în special liderului său din Fâşia Gaza, Yehya al-Sinwar, să amâne un acord privind ostaticii pentru a împiedica ofensiva militară planificată la Rafah.

Armata israeliană a mobilizat în urmă cu câteva zile încă două brigăzi de rezervă.

MASS GRAVE NUMBER 141

Today in Rafah, near the tents for displaced, a new mass grave is being prepared for victims killed by Israel. These bodies, which were initially taken, have been returned for collective burial.

There are no words to describe seeing them like this… pic.twitter.com/0zT6ETDQY9