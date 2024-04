40 de ținte ale Hezbollah din sudul Libanului au fost lovite intens de armata israeliană. Ce a motivat atacul FOTO/VIDEO

Armata israeliană a anunțat că avioanele de luptă şi forţele de artilerie au procedat la un val de lovituri împotriva a zeci de ţinte Hezbollah din sudul Libanului, relatează The Times of Israel.

Potrivit IDF, aproximativ 40 de ţinte din Ayta ash-Shab au fost lovite de avioane şi bombardamente de artilerie în decurs de câteva minute.

⚡️A short while ago Hezbollah targeted a building which contained a number of Israeli soldiers in Avivim in northern Israel. pic.twitter.com/UJ3AP8k0N9 — Current Report (@Currentreport1) April 24, 2024

Printre ţinte se numără depozite de arme şi alte echipamente aparţinând Hezbollah, a precizat armata.

The Israel Defense Force has launched a Significant Strike Operation this morning against Hezbollah Positions in Southern Lebanon near the Border with Israel, with Aircraft, Tanks, and Artillery having launched Strikes on over 40 Targets including Command & Control Facilities,… pic.twitter.com/SF6Wh2IKor — OSINTdefender (@sentdefender) April 24, 2024

Ads

Forţele de apărare israeliene spun că loviturile fac „parte din efortul de a distruge infrastructura organizaţiei în zona de frontieră”.

ISRAEL CONDUCTS WAVE OF AIRSTRIKES ON LEBANON More than 14 airstrikes have been reported across southern Lebanon after Israel announced it was launching an attack on Hezbollah targets. pic.twitter.com/LL8lHMUama — UnCover (@uncoovr) April 24, 2024

Ayta ash-Shab este folosită de Hezbollah pentru „teroare” şi îşi plasează aici zeci de obiective, acuză armata israeliană.

Ads