Rusia, furioasă după atacurile Israelului asupra Siriei: ”Violează dreptul internațional” VIDEO

Ministerul rus de Externe a criticat joi, 12 octombrie, loviturile aeriene ale Israelului asupra Siriei, relatează Reuters.

Loviturile aeriene asupra Siriei reprezintă o violare a suveranității și dreptului internaţional, a transmis ministerul.

Potrivit ministerului, forţele aeriene israeliene au deteriorat pistele aeroporturilor internaţionale din Damasc şi Alep, forţându-le să-şi suspende operaţiunile.

Damascus and Aleppo airports were hit by strikes

AlMayadeen TV channel reported that the strikes were carried out by Israel, emphasizing that Syrian air defenses were able to repel the attack. Nevertheless, the runways were still damaged.

A plane traveling from Iran to Syria… pic.twitter.com/k0mLpD5qTm