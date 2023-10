Un responsabil al mişcării palestiniene Hamas, cu sediul la Doha, a declarat luni, 9 octombrie, pentru France Presse că ”nicio negociere” nu este posibilă în acest moment cu Israelul atât timp cât continuă ostilităţile.

”Operaţiunea militară continuă, iar rezistenţa, condusă de Brigăzile Al-Qassam (braţul armat al Hamas), continuă să apere drepturile poporului nostru, aşa că în prezent nu este posibilă nicio negociere asupra problemei prizonierilor sau a altora cu Israelul”, a declarat Hossam Badran, membru al biroului politic al Hamas în capitala Qatarului.

”Misiunea noastră acum este să facem tot posibilul pentru a preveni ca ocupaţia să continue să comită masacre împotriva poporului nostru în Gaza, vizând în mod direct casele civililor”, a adăugat el.

Armata israeliană a ordonat luni asediul complet al Fâşiei Gaza controlate de mişcarea islamistă palestiniană, în a treia zi de război declanşat de ofensiva-surpriză şi fără precedent a Hamas.

