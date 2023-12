Înregistrări video filmate în Gaza și distribuite pe rețelele sociale arată zeci de oameni din Fâșia Gaza, despre care presa israeliană scrie că sunt posibili suspecți Hamas, care s-au predat trupelor israeliene în Jabaliya și în alte zone din nordul Fâșiei, relatează The Times of Israel.

The Hamas terror army is crumbling

Tinerii palestinieni sunt văzuți dezbrăcați până la lenjeria intimă, legați la ochi și cu mâinile legate la spate.

Într-un filmuleț, se poate vedea cum un grup este transportat în spatele unui vehicul militar israelian.

IDF nu a comentat încă aparentele arestări în masă.

