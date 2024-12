Un sistem american de apărare antirachetă de ultimă generație a fost utilizat pentru prima dată de SUA pentru a proteja Israelul

O baterie de apărare antiaeriană de înaltă performanță din SUA a fost activată recent în Israel, marcând, probabil, primul caz cunoscut în care sistemul a interceptat o rachetă de la momentul în care a fost desfășurat, acum două luni.

Bateria THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) a fost folosită pe teren în ultimele două zile, conform unei declarații oficiale a unui reprezentant american al apărării, citată de Business Insider. Detaliile incidentului, cum ar fi tipul atacului cu rachetă pe care THAAD este capabil să-l contracareze, nu au fost oferite.

Imaginile apărute pe rețelele de socializare ar fi surprins momentul în care THAAD a lansat un interceptor împotriva unei rachete balistice Houthi, lansate din Yemen. În fundal, un soldat american poate fi auzit spunând: „De 18 ani, am așteptat asta”.

Deși nu se știe dacă interceptarea a fost un succes, armata israeliană a anunțat că o rachetă lansată din Yemen a fost distrusă înainte de a ajunge pe teritoriul israelian. Totuși, nu au fost furnizate informații precise despre sistemul de apărare folosit.

🇺🇸🇮🇱THAAD IN ACTION: U.S. DEFENSE SYSTEM INTERCEPTS HOUTHI MISSILE

A U.S. THAAD system shot down a Houthi missile from Yemen in Israel.

The defense system was sent to Israel in October after Iranian strikes.

Listen to the soldier excited about doing his job....finally lol… pic.twitter.com/zUdhUmJ7GN