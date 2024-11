Netanyahu anunță încheierea luptelor în Liban. Scandal în guvern înainte de vot și amenințare pentru Hezbollah VIDEO

Cabinetul israelian de securitate va adopta „în această seară” o încetare a focului în războiul său cu Hezbollahul libanez, care ar trebui să pună capăt la mai mult de un an de ostilităţi transfrontaliere şi două luni de război deschis în Liban, a anunţat marţi premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează AFP şi Reuters, citate de News.ro.

Statele Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite şi G7 au făcut presiuni pentru o încetare a ostilităţilor între Israel şi puternica grupare armată libaneză susţinută de Iran.

Cabinetul de securitate israelian va adopta o încetare a focului în Liban „în această seară”, a anunţat Netanyahu. Cu toate acestea, el a avertizat că ţara sa va „răspunde” în cazul în care Hezbollah va încălca armistiţiul şi îşi va păstra libertatea „totală” de acţiune în Liban.

A ieșit scandal în guvern înainte de vot. Itamar Ben Gvir, ministrul Securității Naționale și liderul unuia dintre partidele din coaliție, a zis că armistițiul este „o greșeală istorică”, dar nu a zis că iese din guvern. Liderul opoziției, Yair Lapid, a afirmat că guvernul a fost „târât” în acest acord.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Ads

"The length of the ceasefire depends on what happens in Lebanon. We will enforce the agreement and respond forcefully to any violation. We will continue united until victory."

Full remarks >> https://t.co/43nIjRoJQv pic.twitter.com/KiwT3ZKcog