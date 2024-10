Armata israeliană a lansat atacuri aeriene asupra unor ţinte militare din Iran. Statele Unite au fost notificate de Israel înaintea declanşării operaţiunii. Iranul este pregătit să răspundă „agresiunii” israeliene, anunţă agenţia semi-oficială iranianţă Tasnim. După mai multe ore, armata israeliană a anunţat încheierea atacului, precizând că au fost vizate facilităţi de producere a rachetelor. Iranul confirmă că Israelul a lovit centre militare din trei provincii

Cartierul general al Apărării Aeriene Naţionale al Iranului a declarat că Israelul a atacat centre militare din provinciile Teheran, Khuzestan şi Ilam

Acesta a transmis: „Sistemul integrat de apărare aeriană a urmărit şi contracarat cu succes această acţiune agresivă, deşi au fost cauzate pagube limitate în unele locaţii, iar dimensiunile acestui incident sunt în prezent în curs de investigare”.

Secretarul american al apărării Lloyd Austin şi ministrul israelian al apărării Yoav Gallant au vorbit despre atacurile Israelului asupra ţintelor militare iraniene.

„Secretarul Austin a reafirmat angajamentul ferm al Statelor Unite faţă de securitatea Israelului şi dreptul la autoapărare”, a spus purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul-maior Pat Ryder.

