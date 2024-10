Cum s-a desfășurat operațiunea Israelului „Zilele pocăinței” împotriva Iranului

Peste 100 de avioane au fost implicate în atacul asupra Iranului de sâmbătă, inclusiv aparate F-35 de ultimă generație, scrie Jerusalem Post.

Lovitura preliminară a Israelului asupra țintelor radar din Siria a avut ca scop „orbirea” capacităților Iranului, escaladând rapid într-o ofensivă care a vizat capitala, Teheran, Karaj și o altă locație strategică.

Armata israeliană IDF a confirmat că operațiunea s-a concentrat strict pe ținte militare, evitând instalațiile nucleare și petroliere pentru a preveni escaladarea mai largă a conflictului. Alerta maximă rămâne, deoarece Israelul anticipează potențiale represalii, nu numai din partea Iranului.

About 20 targets were hit, including damage to Iran's air defense system and missile production facilities.