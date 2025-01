Imagini terifiante publicate de unul dintre cei mai mari dușmani ai Israelului. Se laudă cu un oraș subteran al rachetelor VIDEO

Presa de stat din Iran a difuzat imagini inedite cu generalul Hossein Salami, comandantul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), inspectând o instalație subterană de rachete. Imaginile, de o semnificație strategică și simbolică, îl prezintă pe Salami adresându-se trupelor și subliniind avansurile continue ale programului de rachete al Iranului.

Generalul Salami a declarat: „În fiecare zi, numărul de sisteme și rachetelor se adaugă în colțurile îndepărtate ale acestui pământ. Poate că inamicul a crezut că puterea noastră de producție a stagnat, dar rata de creștere a puterii noastre de rachete este la zi.”

De asemenea, clipurile îl arată examinând rachete care par a face parte dintr-un arsenal substanțial. Deși nu a fost specificat locul și momentul filmării, imaginile consolidează mesajul Iranului despre capabilitățile sale militare. Generalul Salami, o figură centrală a IRGC încă de la înființarea sa după Revoluția islamică din 1979, este bine-cunoscut pentru discursurile sale provocatoare și devotamentul față de liderul suprem, Ali Hosseini Khamenei.

JUST IN: 🇮🇷 Iran unveils new underground missile city. pic.twitter.com/8ejsU0Cmk6