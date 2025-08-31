În plină ofensivă militară, Israelul a reușit să lovească în inima sistemului de comandă iranian nu prin spioni infiltrați sau drone experimentale, ci exploatând o vulnerabilitate neașteptată: telefoanele mobile ale gărzii de corp, scrie The New York Times.

Pe 16 iunie, în a patra zi a unui conflict fulger de 12 zile între Iran și Israel, o întâlnire de urgență a Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului s-a desfășurat într-un buncăr aflat la peste 30 de metri sub o pantă muntoasă în vestul Teheranului. Participau președintele Masoud Pezeshkian, șefii armatei, ai serviciilor de informații și lideri ai celor trei puteri ale statului. Nimeni dintre ei nu purta telefon mobil – o regulă deja standard, având în vedere riscurile binecunoscute ale interceptării electronice.

Cu toate acestea, la scurt timp după începerea ședinței, avioane israeliene au lansat șase bombe care au lovit ambele ieșiri ale buncărului. Deși nicio oficialitate nu a murit, câțiva agenți de securitate din exterior au fost uciși. Investigațiile ulterioare au scos la iveală sursa breșei: dispozitivele mobile ale gărzii de corp.

Tehnologie, nu trădare

Potrivit oficialilor iranieni, atacul a fost posibil prin accesarea, în timp real, a datelor de localizare de pe telefoanele membrilor gărzii de corp, care, deși nu erau invitați la reuniune, au rămas în apropiere, la suprafață. Israelul a detectat și urmărit aceste semnale, reușind să localizeze buncărul — un obiectiv protejat, teoretic, de orice formă de detecție electronică. Este una dintre cele mai grave breșe de securitate suferite de Teheran în ultimele decenii.

Ads

Informațiile provin din surse multiple, atât iraniene cât și israeliene, inclusiv foști oficiali ai Gărzilor Revoluționare, membri ai serviciilor de informații și analiști apropiați de cercurile guvernamentale. Ele descriu o realitate sumbră: ani de utilizare neglijentă a rețelelor sociale și a comunicațiilor mobile de către personalul auxiliar au permis Israelului să creeze o hartă digitală a mișcărilor elitei de comandă iraniene.

„Comandanții nu aveau telefoane, dar șoferii, garda de corp, personalul de sprijin – da. Iar aceștia nu luau riscurile în serios”, a declarat Sasan Karimi, fost oficial strategic guvernamental și în prezent lector la Universitatea din Teheran.

O strategie de “decapitare” planificată cu luni înainte

Potrivit oficialilor israelieni, planul de atac a fost pus în aplicare în cadrul unei campanii denumite “Operațiunea Nunta Roșie” – o referință la un episod faimos din serialul „Game of Thrones”. Obiectivul era clar: eliminarea simultană a 20–25 de ținte umane cheie în primele ore ale conflictului, înainte ca acestea să poată intra în „modul de supraviețuire”.

Ads

Un alt segment al planului, intitulat “Operațiunea Narnia”, viza un grup restrâns de oameni de știință implicați în dezvoltarea unui eventual dispozitiv nuclear iranian. Acești specialiști, care lucrau la una dintre cele mai sensibile și avansate componente ale programului nuclear, au fost monitorizați îndeaproape de către Mossad încă din 2022. În cele din urmă, 13 oameni de știință au fost uciși.

Mossadul, cu un pas înainte

Iranul a răspuns cu execuții și epurări. Un fizician nuclear, Roozbeh Vadi, a fost executat în august, acuzat că ar fi colaborat cu Israelul și ar fi facilitat un asasinat. Alte zeci de persoane – dintre care unele cu rang înalt – au fost arestate sau puse sub supraveghere, suspectate de colaborare cu Mossadul.

Cu toate acestea, oficialii recunosc că infiltrările israeliene au depășit cu mult capacitatea de reacție a sistemului de securitate. “Infiltrarea a ajuns în cele mai înalte niveluri ale deciziei strategice”, a spus Mostafa Hashemi Taba, fost vicepreședinte iranian, într-un interviu acordat presei de stat.

Ads

Un moment de criză majoră

Lovitura din 16 iunie a fost un moment definitoriu. Printre cei prezenți în buncăr se aflau, pe lângă președintele Pezeshkian, și președintele Parlamentului, generalul Mohammad Baqer Ghalibaf, șeful Justiției, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, precum și miniștrii de Interne, Apărare și Informații.

După impact, sala de consiliu s-a umplut de fum și moloz, curentul a căzut, iar singura șansă de supraviețuire a fost descoperirea unui spațiu îngust prin care pătrundea aer. Președintele însuși ar fi săpat cu mâinile goale pentru a elibera ieșirea, spun trei oficiali prezenți la fața locului. „Viața, în acele momente, atârna de o secundă”, avea să declare ulterior Pezeshkian.

Garda de corp, călcâiul lui Ahile

Elita de protecție a liderilor iranieni, cunoscută sub numele de Ansar al-Mehdi, a fost complet reorganizată după atac. Generalul Mohamad Javad Assadi, numit recent la conducerea acestei unități, a avertizat personal comandanții armatei și oamenii de știință că Israelul are capacitatea de a-i elimina „în orice moment”. Cu toate acestea, măsurile – inclusiv interzicerea totală a telefoanelor inteligente – au fost implementate prea târziu.

Ads

În urma atacului din 16 iunie, regulile au fost revizuite drastic: niciun agent de securitate nu mai are voie să poarte telefon mobil în prezența oficialilor de rang înalt. Doar șefii de echipă care nu însoțesc direct protejații pot purta astfel de dispozitive – și doar în scopuri strict coordonatoare.

Implicații pe termen lung

Această breșă gravă nu este doar o problemă punctuală de securitate, ci reflectă un decalaj sistemic între capacitățile tehnologice ale celor două state. “Superioritatea tehnologică a Israelului este o amenințare existențială”, a declarat Hamzeh Safavi, fiul consilierului militar principal al liderului suprem iranian.

Într-o regiune în care războiul electronic se duce în paralel cu cel convențional, Iranul se vede obligat să își regândească întreaga arhitectură de securitate. Căci, așa cum spunea unul dintre oficialii intervievați sub protecția anonimatului, “nu avem o problemă cu trădarea, ci cu ignoranța – iar aceasta este deopotrivă periculoasă și repetabilă.”

Ads