Un rabin israeliano-moldovean a dispărut în Emiratele Arabe Unite. Autoritățile se tem de ce e mai rău

Un rabin cu dublă cetăţenie, israeliană şi moldovenească, care locuieşte în Emiratele Arabe Unite, a dispărut, iar autorităţile israeliene au exprimat sâmbătă suspiciunea că acesta ar fi fost răpit, în contextul în care tensiunile cu Iranul sunt mari, relatează AP, citat de News.ro.

Presa israeliană, citând surse de securitate, a notat că Zvi Kogan, care a dispărut joi la prânz, ar fi fost răpit.

Seems all but confirmed that Zvi Kogan, the Chabad representative in the UAE has been kidnapped, most likely by the Iranians. This is terrifying and is the expected next phase in the global Islamic terrorist effort to kill Jews. But it won’t stop with Jews. You’ll see. pic.twitter.com/7ZKCzRIjDR