Statele Unite au cheltuit aproximativ 500 de milioane de dolari pentru interceptori de ultimă generație, în sprijinul apărării Israelului împotriva atacurilor cu rachete lansate de Iran și aliații săi regionali, potrivit unor documente bugetare recente ale Pentagonului, relatează Business Insider.

Documentele dezvăluie că Washingtonul solicită aproape 498 de milioane de dolari pentru a înlocui interceptori THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) „consumați în sprijinul Israelului”. Documentele subliniază că cererea are caracter de urgență și necesită aprobarea Congresului.

Sistemul THAAD, produs de Lockheed Martin, este unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale armatei americane. El este conceput să neutralizeze rachete balistice cu rază scurtă, medie și intermediară, interceptându-le direct în ultima fază a zborului, atât în atmosferă, cât și în afara acesteia.

THAAD a fost dezvoltat la începutul anilor 1990 și a intrat în serviciu în 2008. A fost folosit pentru prima dată în luptă în 2022, de Emiratele Arabe Unite, împotriva unei rachete lansate de rebelii houthi susținuți de Iran. O baterie THAAD include aproximativ 100 de militari, șase lansatoare montate pe camioane, un sistem radar performant și un centru de comandă și control.

Ads

În iunie, pe durata unui conflict de 12 zile, Iranul a lansat sute de rachete balistice asupra Israelului. Forțele americane au folosit între 100 și 150 de interceptori THAAD, fiecare cu un cost estimat de 12,7 milioane de dolari. Intensitatea operațiunilor a ridicat semne de întrebare privind nivelul stocurilor americane de astfel de arme.

Israelul operează propriul sistem similar, Arrow 3, utilizat împreună cu alte capabilități israeliene și americane în apărarea aeriană.

Documentele Pentagonului oferă și detalii suplimentare despre „Operation Midnight Hammer”, loviturile aeriene desfășurate în iunie asupra instalațiilor nucleare iraniene. Oficialii americani au confirmat folosirea bombardierelor B-2 Spirit pentru lansarea a 14 bombe GBU-57 de tip „bunker-buster”, fiecare cântărind aproximativ 13,6 tone. De asemenea, un submarin al Marinei SUA a tras peste 20 de rachete de croazieră Tomahawk.

Noul pachet bugetar include cereri de 2,3 milioane de dolari pentru înlocuirea bombelor de precizie GBU-39 Small Diameter și de 3,3 milioane pentru rachete ghidate cu laser AGR-20 FALCO, produse de BAE Systems. Nu este însă clar în ce misiuni exacte au fost folosite aceste arme.

Ads