Statele Unite au folosit interceptori scumpi, în valoare de 500 de milioane de dolari, pentru apărarea Israelului. Documente ale Pentagonului

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 19:35
200 citiri
Statele Unite au folosit interceptori scumpi, în valoare de 500 de milioane de dolari, pentru apărarea Israelului. Documente ale Pentagonului
Sistem THAAD/ FOTO:army.mil

Statele Unite au cheltuit aproximativ 500 de milioane de dolari pentru interceptori de ultimă generație, în sprijinul apărării Israelului împotriva atacurilor cu rachete lansate de Iran și aliații săi regionali, potrivit unor documente bugetare recente ale Pentagonului, relatează Business Insider.

Documentele dezvăluie că Washingtonul solicită aproape 498 de milioane de dolari pentru a înlocui interceptori THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) „consumați în sprijinul Israelului”. Documentele subliniază că cererea are caracter de urgență și necesită aprobarea Congresului.

Sistemul THAAD, produs de Lockheed Martin, este unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale armatei americane. El este conceput să neutralizeze rachete balistice cu rază scurtă, medie și intermediară, interceptându-le direct în ultima fază a zborului, atât în atmosferă, cât și în afara acesteia.

THAAD a fost dezvoltat la începutul anilor 1990 și a intrat în serviciu în 2008. A fost folosit pentru prima dată în luptă în 2022, de Emiratele Arabe Unite, împotriva unei rachete lansate de rebelii houthi susținuți de Iran. O baterie THAAD include aproximativ 100 de militari, șase lansatoare montate pe camioane, un sistem radar performant și un centru de comandă și control.

În iunie, pe durata unui conflict de 12 zile, Iranul a lansat sute de rachete balistice asupra Israelului. Forțele americane au folosit între 100 și 150 de interceptori THAAD, fiecare cu un cost estimat de 12,7 milioane de dolari. Intensitatea operațiunilor a ridicat semne de întrebare privind nivelul stocurilor americane de astfel de arme.

Israelul operează propriul sistem similar, Arrow 3, utilizat împreună cu alte capabilități israeliene și americane în apărarea aeriană.

Documentele Pentagonului oferă și detalii suplimentare despre „Operation Midnight Hammer”, loviturile aeriene desfășurate în iunie asupra instalațiilor nucleare iraniene. Oficialii americani au confirmat folosirea bombardierelor B-2 Spirit pentru lansarea a 14 bombe GBU-57 de tip „bunker-buster”, fiecare cântărind aproximativ 13,6 tone. De asemenea, un submarin al Marinei SUA a tras peste 20 de rachete de croazieră Tomahawk.

Noul pachet bugetar include cereri de 2,3 milioane de dolari pentru înlocuirea bombelor de precizie GBU-39 Small Diameter și de 3,3 milioane pentru rachete ghidate cu laser AGR-20 FALCO, produse de BAE Systems. Nu este însă clar în ce misiuni exacte au fost folosite aceste arme.

Visul lui Donald Trump de a recâștiga baza aeriană Bagram ar putea semăna cu o nouă invazie în Afganistan
Visul lui Donald Trump de a recâștiga baza aeriană Bagram ar putea semăna cu o nouă invazie în Afganistan
Planul președintelui american Donald Trump de a redeschide baza aeriană Bagram din Afganistan ar putea echivala cu o nouă operațiune militară de amploare, care ar necesita zeci de mii de...
O nouă gafă marca Trump. Reacția premierului britanic după ce liderul SUA s-a lăudat că a rezolvat războiul dintre „Aberbaijan” și Albania VIDEO
O nouă gafă marca Trump. Reacția premierului britanic după ce liderul SUA s-a lăudat că a rezolvat războiul dintre „Aberbaijan” și Albania VIDEO
O nouă gafă marca Donald Trump. În timpul unei conferinţe de presă în Marea Britanie, joi, preşedintele american s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând...
#razboi Israel Iran, #SUA, #interceptori, #sistem thaad, #costuri , #razboi Israel Iran
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! "Revelatia sezonului" in Romania si-a pus gazon nou si se pregateste sa revina acasa
Digi24.ro
Reactia savuroasa a premierului de la Londra cand Trump povesteste ca a rezolvat un razboi care nu a existat niciodata
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! Barcelona a spus "DA" si va primi 260.000.000 de euro

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dronă de mici dimensiuni, văzută de echipajul unui avion în apropierea Aeroportului Otopeni. A fost deschisă o anchetă
  2. Visul lui Donald Trump de a recâștiga baza aeriană Bagram ar putea semăna cu o nouă invazie în Afganistan
  3. Statele Unite au folosit interceptori scumpi, în valoare de 500 de milioane de dolari, pentru apărarea Israelului. Documente ale Pentagonului
  4. Ipoteză șocantă a lui Andrei Caramitru: o legătură între Potra, Africa, Rusia și Klaus Iohannis: "Potra nu putea să negocieze chestiile cu guvernele pe acolo și cu rușii"
  5. Primele reacții după ce Rusia a pătruns cu avioane de vânătoare în spațiul aerian al UE și NATO. „O provocare extrem de periculoasă”
  6. Conflict sângeros pornit de doi frați care s-au certat pe un teren. Un bărbat a murit
  7. Aproape 20.000 de mercenari cubanezi luptă de partea Rusiei în Ucraina. Grupul este al doilea ca mărime, fiind depășit de contingentul provenit din Siria
  8. „Zi istorică pentru întreaga Europă”. Muncitorii finalizează tunelul celei mai lungi căi ferate subterane din lume FOTO
  9. Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al unei țări NATO și se îndreptau spre capitală. Reacția rapidă a Alianței. „Este fără precedent”
  10. Tragedie în Capitală. Un copil de 7 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un aparat radio