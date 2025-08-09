Planul Israelului pentru Gaza City amplifică suferința palestinienilor și implică riscuri majore pentru Netanyahu

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 09 August 2025, ora 16:25
361 citiri
Planul Israelului pentru Gaza City amplifică suferința palestinienilor și implică riscuri majore pentru Netanyahu
Israelul vrea să preia controul orașului Gaza/FOTO X::@QudsNen

Decizia guvernului israelian de a prelua controlul asupra orașului Gaza este întâmpinată cu îngrijorare și disperare în enclava deja devastată. Gaza City, considerată capitala teritoriului, pare să se afle într-un declin ireversibil.

În lipsa unui semn clar că Hamas va capitula în viitorul apropiat – un scenariu pentru care, în prezent, există puține indicii – armata israeliană pare pregătită să lanseze o nouă etapă, deosebit de violentă, a conflictului.

Pentru cei aproximativ un milion de civili rămași în Gaza City, perspectivele sunt sumbre.

O mare parte dintre aceștia fuseseră forțați să plece în primele luni ale războiului, dar s-au întors în ianuarie, când un armistițiu temporar a reaprins speranțele unei încetări a ostilităților, relatează BBC.

Acești oameni au petrecut peste un an în condiții precare, mutându-se dintr-un loc în altul. Când s-au întors în nord, mulți au descoperit că locuințele lor fuseseră distruse, iar cartierele – rase de pe hartă. Cu toate acestea, au încercat să se restabilească acolo unde au putut, sperând că războiul se apropie de sfârșit.

Situația s-a înrăutățit semnificativ după ce, la mijlocul lunii martie, Israelul a întrerupt armistițiul și a blocat livrările de ajutor umanitar, declanșând cea mai gravă criză umanitară de până acum.

Acum, autoritățile israeliene par pregătite să impună o nouă evacuare masivă a populației din Gaza City către sudul Fâșiei Gaza – un proces care, potrivit unor surse, ar putea dura până la două luni.

Este de așteptat ca acest proces să includă ordine de evacuare, impunerea unor interdicții de circulație și noi coloane de civili epuizați forțați să-și părăsească locuințele.

În etapa anterioară a conflictului, refugiații au putut găsi adăpost în orașe precum Khan Younis și Rafah. Însă, între timp, aceste orașe au fost distruse aproape complet, ridicând semne de întrebare serioase legate de locul unde s-ar putea adăposti cei evacuați acum.

Autoritățile israeliene susțin că mai mult ajutor umanitar va fi disponibil, dar nu au oferit detalii clare.

Destinul orașului Gaza ar putea semăna în curând cu cel al orașului Rafah

În mai 2024, Israelul a izolat complet Rafah și a ordonat evacuarea populației civile – aproximativ un milion de persoane. Majoritatea au fugit spre nord-vest, către zona de coastă al-Mawasi.

La acel moment, președintele american Joe Biden a declarat că o invazie a Rafah ar reprezenta o „linie roșie” pentru administrația sa. Totuși, după evacuarea populației, armata israeliană a lansat operațiuni extinse în oraș, invocând prezența infrastructurii Hamas.

La un an distanță, Rafah – odinioară un centru urban aglomerat – este aproape de nerecunoscut.

În lipsa unui progres diplomatic până la începutul lunii octombrie, ceea ce a mai rămas din Gaza City riscă să aibă același destin.

Atenția se va îndrepta apoi spre așa-numitele „tabere centrale” din Fâșia Gaza – Nuseirat, Bureij și Deir al-Balah – care, deși au fost bombardate, nu au cunoscut până acum aceeași intensitate a confruntărilor.

Oficialii israelieni afirmă că nu există în prezent un plan de invazie a acestor zone. Totuși, în cazul în care Hamas rămâne activ acolo – și mai ales dacă încă deține ostatici – este greu de crezut că luptele nu se vor extinde și în aceste regiuni.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pare convins că poate – și trebuie – să urmărească o victorie completă asupra Hamas.

Într-un teritoriu în care trăiesc în continuare circa două milioane de civili, populația continuă să fie deplasată, redirecționată și menținută la limită prin livrări fragmentare și adesea periculoase de ajutor umanitar, în timp ce așezările sunt distruse sistematic.

O mare parte a populației israeliene se opune acestor măsuri, mai ales în contextul în care soarta celor aproximativ 50 de ostatici rămași – dintre care doar circa 20 sunt considerați în viață – este incertă.

La nivel internațional, reacțiile sunt din ce în ce mai critice, iar izolarea diplomatică a Israelului pare să se adâncească.

Ambițiile lui Netanyahu privind controlul complet asupra Gazei ar putea pune la încercare inclusiv răbdarea aliatului său tradițional de la Washington.

Totuși, după confruntările cu Hezbollah în Liban, implicarea indirectă în Siria și acțiunile împotriva Iranului, Israelul și-a consolidat imaginea de putere regională capabilă să facă față mai multor amenințări simultan.

În urma atacului dureros suferit din partea Hamas în octombrie 2023, premierul Netanyahu pare acum mai hotărât ca oricând să își asume riscuri.

#razboi Israel, #Gaza, #gamas, #plan benjamin netanyahu , #Razboi Gaza
