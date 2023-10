O rachetă a căzut în apropiere de aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Mii de persoane, inclusiv români, așteptă să se întoarcă acasă VIDEO

Una dintre rachetele lansate de Hamas din Gaza, luni la prânz, a căzut în apropierea Aeroportului Internaţional Ben Gurion din Tel Aviv, fără a face victime. În acelaşi timp, rachetele care au lovit oraşele Ashdod şi Ashkelon, din sudul ţării, au provocat rănirea mai multor persoane, potrivit Times of Israel.

Imagini postate pe reţelele sociale arată fumul care iese dintr-un câmp deschis din zona aeroportului, unde mii de persoane, cetăţeni străini, inclusiv români, s-au adunat pentru a se întoarce acasă.

Pe de altă parte, serviciul de ambulanţă Magen David Adom spune că a tratat patru persoane care au fost rănite în urma impactului pe care l-au avut rachetele în Ashkelon. Un bărbat de 75 de ani este în stare gravă, alţi doi bărbaţi de 55 şi 30 de ani au răni de o gravitate moderată, iar o altă persoană a fost rănită uşor.

În Ashdod, MDA spune că medicii săi tratează o femeie în vârstă de 50 de ani care a fost grav rănită în urma impactului unei rachete.

Hamas a anunţat că a lansat 120 de rachete spre oraşele Ashdod şi Ashkelon din sudul Israelului, ca răspuns la loviturile aeriene israeliene, a precizat gruparea militantă într-un comunicat. Noua salvă de rachete vine după ce grupul a declarat că a tras rachete şi spre Ierusalim şi Tel Aviv, mai la nord, declanşând sirenele antiaeriene în aceste oraşe.

BREAKING | Media coverage: "The Palestinian resistance bombs the Israeli Ben-Gurion Airport with rockets in response to Israel's targeting and murder of civilians, including children, in Gaza." #GazaUnderAttack pic.twitter.com/sn3swcfs4A

ROCKET CRUSHES IN ISRAEL

One of the rockets fired by Hamas at Tel Aviv crashed near Ben Gurion Airport. As a result, panic began among passengers trying to leave Israel.#IsraelPalestineWar still going on.

[Gaza,Africa,Uganda,Keith, Iran,Che Guevara, Eren, Hyung,Shopping] pic.twitter.com/OCBNbs106C