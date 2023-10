Un român cu dublă cetățenie a murit în Israel. Anunțul făcut de MAE: ”România condamnă ferm atacurile în curs”

Un român cu dublă cetățenie, israeliană și română, a murit în atacurile din Israel, anunță Ministerul Afacerilor Externe pe Twitter.

MAE român a confirmat, la mai bine de 48 de ore de la izbucnirea conflictului din Israel, moartea unui bărbat cu dublă cetățenie (israeliană și română).

”Suntem profund întristați de pierderea unui militar cu dublă cetățenie, israeliană și română, care a servit în armata israeliană.

Sincere condoleanțe familiei victimei. Suntem solidari cu Israelul în aceste vremuri dificile. România condamnă ferm atacurile în curs asupra populației Israelului”, este anunțul postat pe Twitter de MAE.

