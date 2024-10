Umilință pentru Putin din partea lui Netanyahu: Israelul ar fi devastat o bază a Rusiei VIDEO

Războaiele din Ucraina și Țara Sfântă par din ce în ce mai mult legate de fire invizibile, iar conflagrația se întinde în Orientul Mijlociu, în mod dramatic. Acum, o umilință a fost suferită de către Vladimir Putin din partea lui Benjamin Netanyahu. ”Israelul ar fi devastat o bază aeriană a Rusiei din Siria”, de la Khmeimim.

Informațiile arată că 30 de rachete israeliene au lovit baza Khmeimim din Siria, la primele ore ale zilei de joi, 3 octombrie 2024, provocând un incendiu uriaș, potrivit Express.

Atacul a durat 45 de minute și se crede că a fost efectuat de la bordul unor nave de război. Imaginile video neverificate arată o minge de foc uriașă și fulgere la orizont.

Detonațiile au putut fi auzite ore întregi după atac, potrivit martorilor oculari. În urma presupusului bombardament israelian, a fost observată o patrulă aeriană rusă deasupra cerului în localitatea Latakia.

The Express a contactat Forțele de Apărare ale Israelului pentru o declarație cu privire la presupusul atac, dar nu a primit niciun răspuns. Baza aeriană Khmeimim este situată la sud-est de orașul Latakia și este operată de armata rusă din 2017.

Jurnalistul de televiziune sirian Abdullah Almousa a susținut că un depozit de la baza aeriană a fost vizat de atacuri. El a spus că atacul a fost legat de livrarea de mărfuri iraniene către baza aeriană în ultimele zile de către Qeshm Fars Airlines.

