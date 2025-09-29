Războiul mediatic dintre Kiev și Budapesta. Ungaria blochează 12 site-uri ucrainene

Ungaria a răspuns cu aceeași monedă după ce Kievul a închis mai multe portaluri străine, printre care și unele ungurești, acuzate de propagandă pro-rusă. De azi, 12 publicații ucrainene – între care TSN, Obozrevatel, Ukrainska Pravda și Hromadske – nu mai pot fi accesate pe teritoriul ungar.

Anunțul a fost făcut de Gergely Gulyás, șeful cancelariei premierului Viktor Orbán. Într-o postare pe Facebook, oficialul a susținut că Ucraina a restricționat accesul la site-uri străine care „au criticat sancțiunile împotriva Rusiei, ajutorul militar pentru Kiev sau politica lui George Soros”. „O țară suverană are dreptul la un răspuns proporțional”, a spus Gulyás, adăugând ironic că „oricum puțini citeau Ukrainska Pravda în Ungaria”.

Lista neagră transmisă de Budapesta include:

- TSN

- Obozrevatel

- Anons Zakarpattia

- Ungvar

- Zakarpattia Online

- Ukrainska Pravda

- Hromadske

- NV

- Livîi Bereg (LB.ua)

- Insider

- UA Online

- Evropeiska Pravda

Cum a început blocajul

Pe 8 septembrie, Serviciul de Securitate Cibernetică de la Kiev a dispus restricționarea a 14 portaluri străine, dintre care opt în limba maghiară – inclusiv Origo, Demokrata și Pravda Magyarország. Motivația oficială: propagandă rusă sistematică.

Autoritățile ucrainene au prezentat dovezi că aceste site-uri răspândeau falsuri despre război, inventau „victorii” ale armatei ruse și atacau NATO și UE. Mesajele erau adaptate în funcție de public – de la narațiuni conspiraționiste cu George Soros, până la teme inflamatorii precum migrația, religia și comunitatea LGBT.

Budapesta a interpretat însă gestul ca pe o „cenzură politică” incompatibilă cu valorile europene. „Dacă Ucraina vrea să intre în UE, asemenea acțiuni nu fac decât să adâncească diviziunile”, a avertizat Gulyás.

Presiuni reciproce, miză europeană

Schimbul de sancțiuni media dintre Kiev și Budapesta nu este doar un episod bilateral. Este un nou test pentru relația complicată dintre Viktor Orbán și Bruxelles, dar și pentru aspirațiile europene ale Ucrainei.

În timp ce Budapesta se poziționează tot mai des ca apărător al „libertății de exprimare” în cheie proprie, Kievul justifică restricțiile prin securitatea națională, în plin război cu Rusia.

Pentru moment, pierd cei care vor să aibă acces la informații. În ambele țări, listele negre devin noua armă a conflictului politic și informațional.

