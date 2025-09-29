Războiul mediatic dintre Kiev și Budapesta. Ungaria blochează 12 site-uri ucrainene

Autor: Veronica Andrei
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:45
459 citiri
Războiul mediatic dintre Kiev și Budapesta. Ungaria blochează 12 site-uri ucrainene
Volodimir Zelenski și Viktor Orban FOTO X/@JimFergusonUK

Ungaria a răspuns cu aceeași monedă după ce Kievul a închis mai multe portaluri străine, printre care și unele ungurești, acuzate de propagandă pro-rusă. De azi, 12 publicații ucrainene – între care TSN, Obozrevatel, Ukrainska Pravda și Hromadske – nu mai pot fi accesate pe teritoriul ungar.

Anunțul a fost făcut de Gergely Gulyás, șeful cancelariei premierului Viktor Orbán. Într-o postare pe Facebook, oficialul a susținut că Ucraina a restricționat accesul la site-uri străine care „au criticat sancțiunile împotriva Rusiei, ajutorul militar pentru Kiev sau politica lui George Soros”. „O țară suverană are dreptul la un răspuns proporțional”, a spus Gulyás, adăugând ironic că „oricum puțini citeau Ukrainska Pravda în Ungaria”.

Lista neagră transmisă de Budapesta include:

- TSN

- Obozrevatel

- Anons Zakarpattia

- Ungvar

- Zakarpattia Online

- Ukrainska Pravda

- Hromadske

- NV

- Livîi Bereg (LB.ua)

- Insider

- UA Online

- Evropeiska Pravda

Cum a început blocajul

Pe 8 septembrie, Serviciul de Securitate Cibernetică de la Kiev a dispus restricționarea a 14 portaluri străine, dintre care opt în limba maghiară – inclusiv Origo, Demokrata și Pravda Magyarország. Motivația oficială: propagandă rusă sistematică.

Autoritățile ucrainene au prezentat dovezi că aceste site-uri răspândeau falsuri despre război, inventau „victorii” ale armatei ruse și atacau NATO și UE. Mesajele erau adaptate în funcție de public – de la narațiuni conspiraționiste cu George Soros, până la teme inflamatorii precum migrația, religia și comunitatea LGBT.

Budapesta a interpretat însă gestul ca pe o „cenzură politică” incompatibilă cu valorile europene. „Dacă Ucraina vrea să intre în UE, asemenea acțiuni nu fac decât să adâncească diviziunile”, a avertizat Gulyás.

Presiuni reciproce, miză europeană

Schimbul de sancțiuni media dintre Kiev și Budapesta nu este doar un episod bilateral. Este un nou test pentru relația complicată dintre Viktor Orbán și Bruxelles, dar și pentru aspirațiile europene ale Ucrainei.

În timp ce Budapesta se poziționează tot mai des ca apărător al „libertății de exprimare” în cheie proprie, Kievul justifică restricțiile prin securitatea națională, în plin război cu Rusia.

Pentru moment, pierd cei care vor să aibă acces la informații. În ambele țări, listele negre devin noua armă a conflictului politic și informațional.

Victorie uriașă pentru gimnasta din România, la competiția din Ungaria
Victorie uriașă pentru gimnasta din România, la competiția din Ungaria
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely, Ungaria. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de...
Ucrainenii au atacat o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși. Momentul când sare în aer, filmat VIDEO
Ucrainenii au atacat o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși. Momentul când sare în aer, filmat VIDEO
Direcția Principală de Informații (HUR) a Ministerului Apărării ucrainian a raportat distrugerea unui vehicul UAZ care transporta ocupanți ruși în Melitopol, regiunea Zaporojie, temporar...
#razboi mediatic, #Ucraina, #Ungaria, #blocare, #presa online , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"
ObservatorNews.ro
Drona militara descoperita de o femeie in Tulcea cand se plimba. Nu este clar cand s-a prabusit. Anuntul MApN
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! FIFA a decis: 0-3 la "masa verde", dupa ce au castigat cu 2-0 pe teren, si pot pierde calificarea la CM
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Criminalul din Mureș, pe lista "Most Wanted" a Europol. Cum îl prezintă instituția europeană pe Emil Gânj
  2. Cel mai nou și mai mare portavion face China și mai periculoasă și capabilă să lovească oriunde pe glob. Are totuși un punct slab VIDEO
  3. Energia viitorului se ascunde sub apă: sfere uriașe de beton, transformate în „baterii” pe fundul oceanului
  4. Ucraina va mai primi un tip de avion occidental, după F-16 și Mirage
  5. Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București lansează al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH
  6. Războiul mediatic dintre Kiev și Budapesta. Ungaria blochează 12 site-uri ucrainene
  7. Putin a dat startul campaniei de recrutări de toamnă. A ordonat cel mai mare val de încorporări din ultimii 9 ani. Câți ruși vizează liderul de la Kremlin
  8. UE așa cum era nu mai există, avertizează Politico. Liderii fac presiuni pentru remodelarea Uniunii în umbra agresivă a lui Putin ANALIZĂ
  9. Ucraina accelerează pregătirile pentru iarnă. „Punctele de invincibilitate” și generatoare, priorități strategice în fața atacurilor rusești VIDEO
  10. Poliţist de la Antidrog, acuzat că furniza traficanţilor de droguri informaţii despre anchetele procurorilor. Ce primea în schimb

Ultimele emisiuni

Acum 53 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la