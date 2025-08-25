Al Treilea Război Mondial: Acestea ar fi primele orașe care vor cădea, conform Inteligenței Artificiale

Washington DC FOTO Pexels

Modele de Inteligență Artificială au simulat care ar fi primele orașe vizate într-un eventual conflict global, în contextul tensiunilor geopolitice din ultimii ani, care au readus în prim-plan îngrijorările privind posibilitatea unui Al Treilea Război Mondial.

Analiza a identificat 8 metropole considerate cele mai vulnerabile datorită importanței lor strategice. Aceste orașe au caracteristici-cheie în comun: sunt centre de putere politică, economică sau militară, iar căderea lor ar reprezenta o lovitură strategică și simbolică.

Orașele vizate includ Washington, D.C., New York, Londra, Paris, Moscova, Beijing, Seul și Tel Aviv. Fiecare dintre ele joacă un rol decisiv în ordinea mondială actuală, ceea ce le face ținte principale pentru orice ofensivă, scrie infobae.com.

Washington D.C.: inima politică și militară a SUA

Washington D.C., capitala SUA, este văzut ca o țintă prioritară. Aici se află Casa Albă, Pentagonul și principalele instituții care coordonează politica externă și militară americană. Un atac asupra Washingtonului ar avea un impact psihologic major.

New York: centrul financiar mondial

New York, centru financiar mondial și sediu al ONU, reprezintă, de asemenea, o țintă potențială. O lovitură asupra acestui oraș ar paraliza economia globală și ar transmite un mesaj devastator comunității internaționale.

Londra și Paris: ținte-cheie în Europa

În Europa, Londra și Parisul sunt considerate obiective-cheie. Capitala britanică este un aliat istoric al Washingtonului și membru NATO, în timp ce Franța are o influență politică și militară semnificativă, fiind și putere nucleară.

Moscova și Beijingul, marii rivali ai Occidentului

Capitala rusă este nucleul puterii militare și politice a Rusiei, de unde sunt coordonate arsenalul nuclear și operațiunile militare. Beijingul reprezintă centrul Partidului Comunist Chinez și al economiei celei de-a doua puteri mondiale.

Seul și Tel Aviv, cele mai expuse din Asia și Orientul Mijlociu

Seul și Tel Aviv sunt considerate cele mai expuse în Asia și Orientul Mijlociu. Capitala sud-coreeană este vulnerabilă datorită proximității față de Coreea de Nord, în timp ce Tel Aviv se află în centrul tensiunilor dintre Israel și Iran.

