Putin este cu degetul pe butonul nuclear. Riscul unui accident este enorm. Analiza unui spion militar american dă fiori întregii lumi

Trei avioane rusești MiG-31 Foxhound, principala platformă pentru lansarea rachetelor hipersonice Kinjal (capabile să transporte focoase nucleare), au încălcat spațiul aerian al Estoniei, vinerea trecută. A fost cea mai recentă incursiune a Rusiei într-un stat membru NATO, în urma unei serii de încălcări ale dronelor deasupra Poloniei și României la începutul lunii.

Aceasta este evident o escaladare periculoasă din partea Kremlinului. Vladimir Putin încearcă probabil să își formeze o imagine cât mai clară a modului în care NATO răspunde provocărilor, precum și să-i desensibilizeze pe europeni la încălcările suveranității lor. Dar există și un alt element important al poveștii. Marți, săptămâna trecută, pentru a marca punctul culminant al exercițiilor militare „Zapad 2025” (Vest 2025), Rusia a simulat lansarea unui atac nuclear tactic. Acesta a fost supravegheat de președintele rus Vladimir Putin, purtând o uniformă militară.

Mulți cred că un război nuclear este imposibil astăzi. Dar Rebekah Koffler, fost ofițer de informații al Agenției de Informații a Apărării (DSA, serviciul de informații al Armatei SUA), are altă părere. Ea a condus „echipe roșii” (inamici) în jocuri de război care simulau un conflict Rusia-NATO și spune că amenințarea unui război nuclear este la un nivel record. „Imposibilul” este mai posibil decât sunt dispuși să admită cei mai mulți dintre cei implicați.

Putin și butonul nuclear

Nici Rusia, nici NATO nu își doresc un conflict „cinetic” direct (adică cu lovituri fizice). Dar, pe măsură ce războiul din Ucraina, o confruntare prin intermediari între Moscova și Washington, continuă, riscul unei escaladări neintenționate din cauza unei neînțelegeri crește rapid.

Timp de cinci zile, forțele ruse au desfășurat exercițiile Zapad împreună cu omologii lor belaruși în 41 de baze de antrenament din vestul Rusiei și Belarus. Scopul a fost de a învăța lecții din conflictul actual din Ucraina, concentrându-se pe atacuri hibride, tactici de artilerie mobilă și război cu drone. Rusia a organizat exerciții Zapad anterioare în toamna anului 2021, folosindu-le ca acoperire pentru a aduna aproximativ 190.000 de soldați de-a lungul frontierei sale de vest înainte de a invada Ucraina, cu scopul de a obține o surpriză tactică împotriva Kievului și NATO. Zapad-2021 a implicat și forțe din Belarus, care deține acum arme nucleare tactice rusești.

Rușii practică în mod regulat autorizarea atacurilor cu arme nucleare ca parte a exercițiilor militare, Putin „apăsând butonul”, deoarece cred că liderul lor trebuie să fie pregătit psihologic pentru această acțiune. Acesta este rezultatul unei lecții importante învățate în timpul erei sovietice. În 1972, se spune că secretarul general de atunci, Leonid Brejnev, „a tremurat” când i s-a cerut să apese un buton în timpul unui exercițiu la un post de comandă care simula un război cu SUA. El l-a întrebat încontinuu pe ministrul său al Apărării, Andrei Grechko, dacă era „cu siguranță un exercițiu.”

Asta nu înseamnă că Putin este dispus să apese pe trăgaci, scrie Rebekah Koffler, într-un editorial pentru The Telegraph. Nu vrea un război nuclear. Însă liderul rus și Statul Major General consideră armele nucleare ca pe o capacitate de câmp de luptă, mai degrabă decât doar ca pe o armă psihologică.

Armele nucleare, unealtă din arsenalul Rusiei

Moscova a dezvoltat și operaționalizat o doctrină nucleară sofisticată, numită „escaladare pentru dezescaladare”, a dezvoltat focoase nucleare tactice de putere redusă și și-a antrenat forțele să lupte într-un război nuclear „limitat.” Pe 27 februarie 2022, la câteva zile după începerea invaziei Ucrainei, Putin a plasat forțele nucleare ale Rusiei într-un „regim special de serviciu de luptă” și nu a existat niciun anunț oficial privind o schimbare de statut.

În timp ce analiștii occidentali au respins acțiunea lui Putin drept o exagerare, susținând că nu a existat nicio schimbare reală a posturii nucleare de bază a Rusiei, evaluările serviciilor secrete americane bazate pe așa-numitele I&W (indicații și avertismente) ar putea fi doar parțial utile în înțelegerea amenințării actuale. Cadrul american de detectare a amenințărilor este structurat pentru a detecta o amenințare iminentă, mai degrabă decât pentru a oferi un avertisment strategic cu privire la o amenințare în continuă evoluție care se dezvoltă în timp.

Ceea ce este esențial este că acum nu există nicio încredere între NATO și Rusia. Vechea teamă a Moscovei că SUA încearcă o schimbare de regim în Rusia a fost exacerbată de comentariile frecvente ale oficialilor occidentali care își declară deschis sau sugerează intenția de a învinge armata rusă, de a-i distruge economia și de a-l înlătura pe Putin de la putere. Atacurile ucrainene asupra triadei nucleare rusești, în special asupra bombardierelor strategice, care formează piesa centrală a strategiei de descurajare și apărare a Rusiei, au exacerbat probabil și mai mult aceste temeri.

La rândul său, NATO se teme de un atac rusesc asupra unuia dintre statele sale membre, declanșând clauza de apărare colectivă prevăzută la Articolul 5, mai ales dacă Ucraina va cădea. Recentele încălcări ale spațiului aerian NATO de către Kremlin au determinat alianța să lanseze o nouă operațiune militară, nume de cod Eastern Sentry, pe 12 septembrie 2025.

Riscurile normale cresc în perioadele de înaltă tensiune și în mijlocul activităților militare concurente, cum ar fi Zapad-2025, Eastern Sentry și exercițiile poloneze Porțile de Fier. Astăzi, regiunea este, de asemenea, supraaglomerată cu mijloace de supraveghere, muniții de luptă de toate tipurile, nave de război și nave de sprijin, toate operând în foarte mică apropiere. Prin urmare, pericolul unui accident este foarte mare.

Ucraina, cheia conflictului

Nici NATO, nici Rusia nu vor să ajungă într-o luptă aprigă, darămite într-un război nuclear. Dar niciuna nu vrea să permită ca cealaltă parte să fie percepută drept câștigătoare în Ucraina. Ambele, așteptând un atac din partea celeilalte, își folosesc sistemele masive de colectare a informațiilor pentru a căuta orice indicii ale unui atac iminent, pentru a permite luarea rapidă a deciziilor.

Interpretarea intențiilor liderilor este în mod inerent o treabă dificilă. Nu orice ordin poate fi interceptat și nu orice indicator este observabil. Confuzia și erorile, ca urmare a proverbialei „ceți de război,” sunt atribute standard ale conflictelor armate. Probabilitatea ca, în acest mediu sub presiune, să se facă un calcul greșit cu rezultate tragice este foarte reală.

Pe măsură ce rețelele de socializare explodează cu ultimatumurile președintelui Trump și cu amenințările lansate de reprezentanții lui Putin, dacă Moscova, Washingtonul și Europa nu vor avea o mentalitate mai calmă, războiul nuclear ar putea deveni o profeție autoîmplinită, concluzionează fostul spion american.

